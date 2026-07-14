Ministerul Mediului cere închisoare de până la 20 de ani pentru cei care poluează grav sau distrug ecosisteme

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a pus în transparenţă decizională proiectul de lege care înăspreşte semnificativ sancţiunile pentru infracţiunile de mediu, transpunând Directiva europeană privind criminalitatea de mediu, potrivit unui comunicat transmis marţi de instituţie.
„Pregătim un proiect de lege complet, pentru a fi promovat imediat ce România va avea un Guvern cu atribuţii depline. Este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în materia combaterii criminalităţii de mediu. Un proiect ambiţios pentru a lupta contra mafiilor de mediu. Pentru faptele care distrug ecosisteme, poluează grav apa, aerul sau solul şi pun în pericol viaţa oamenilor, sancţiunile trebuie să fie proporţionale cu efectele produse. Poluarea gravă şi distrugerea naturii nu pot rămâne afaceri profitabile, în care câştigurile sunt mari, iar riscul juridic este nesemnificativ”, a declarat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.
Pedepse graduale, în funcţie de gravitatea faptei
Proiectul introduce un sistem gradual de sancţionare a infracţiunilor deja existente în legislaţia de mediu:
închisoare de la 1 la 5 ani, pentru fapte susceptibile să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane ori daune semnificative mediului
închisoare de la 2 la 7 ani, atunci când daunele semnificative asupra aerului, apei, solului, ecosistemelor, animalelor sau plantelor s-au produs efectiv
închisoare de la 3 la 10 ani, pentru distrugeri sau daune semnificative produse pe scară largă, ireversibile sau de lungă durată
închisoare de la 10 la 20 de ani, dacă infracţiunea a avut ca urmare moartea unei persoane
Actul normativ introduce şi noi infracţiuni de mediu, prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an.
Amenzi mai mari pentru companii şi circumstanţe agravante
Pentru persoanele juridice, valoarea unei zile-amendă va putea fi stabilită între 500 şi 25.000 de lei, o creştere substanţială menită să aibă efect real şi asupra companiilor cu cifre mari de afaceri.
Săvârşirea unei infracţiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanţă agravantă. În numeroase cazuri vor fi sancţionate şi tentativa, precum şi faptele comise din culpă. Proiectul reglementează distinct situaţiile în care prejudiciul este semnificativ, ireversibil, de lungă durată sau produs pe scară largă, inclusiv formele de criminalitate de mediu de gravitate excepţională, asociate conceptului de „ecocid”.
Documentul stabileşte, de asemenea, obligaţii privind pregătirea profesională a autorităţilor implicate, cooperarea interinstituţională, prevenirea infracţiunilor, colectarea datelor statistice şi elaborarea unei strategii naţionale pentru combaterea infracţiunilor împotriva mediului.
Noua reglementare transpune Directiva (UE) 2024/1203, adoptată în contextul în care evaluările europene au arătat că numărul cauzelor de criminalitate de mediu investigate şi soluţionate este redus, iar sancţiunile existente nu sunt întotdeauna eficiente, proporţionale şi suficient de descurajatoare.