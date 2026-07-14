Ministerul Mediului cere închisoare de până la 20 de ani pentru cei care poluează grav sau distrug ecosisteme

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 18:09

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a pus în transparenţă decizională proiectul de lege care înăspreşte semnificativ sancţiunile pentru infracţiunile de mediu, transpunând Directiva europeană privind criminalitatea de mediu, potrivit unui comunicat transmis marţi de instituţie.

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