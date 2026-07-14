L-a făcut să creadă că este femeia vieții lui și l-a lăsat fără aproape 800.000 de euro. Cum a fost prinsă o româncă în Austria

Publicat 14 iul. 2026, 16:39 Sursă krone.at

O româncă de 30 de ani este anchetată în Austria, fiind suspectată că a înșelat un bărbat în vârstă de 62 de ani printr-o metodă cunoscută drept „escrocherie romantică”. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi pretins timp de mai multe luni că este îndrăgostită de acesta, reușind astfel să obțină sume uriașe de bani.

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