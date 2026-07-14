L-a făcut să creadă că este femeia vieții lui și l-a lăsat fără aproape 800.000 de euro. Cum a fost prinsă o româncă în Austria

O româncă de 30 de ani este anchetată în Austria, fiind suspectată că a înșelat un bărbat în vârstă de 62 de ani printr-o metodă cunoscută drept „escrocherie romantică”. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi pretins timp de mai multe luni că este îndrăgostită de acesta, reușind astfel să obțină sume uriașe de bani.
Cei doi s-au cunoscut pe o platformă de socializare, iar relația dintre ei s-a dezvoltat exclusiv pe baza conversațiilor purtate online. În acest interval, femeia ar fi câștigat încrederea victimei și ar fi întreținut impresia că între ei există o relație sentimentală, notează publicația austriacă krone.at.
Bărbatul a ajuns să facă împrumuturi și investiții
Potrivit investigației, victima a fost convinsă să transfere bani în repetate rânduri, inclusiv pentru presupuse investiții. Mai mult, anchetatorii susțin că bărbatul a contractat și împrumuturi pentru a continua să îi trimită bani femeii.
Prejudiciul total este estimat la peste 790.000 de euro.
Primele transferuri financiare ar fi fost efectuate încă din anul 2024, după ce românca i-ar fi prezentat mai multe proiecte pentru care avea nevoie de sprijin financiar.
A invocat investiții și apoi un divorț pentru a cere noi sume
Conform anchetatorilor, una dintre explicațiile oferite victimei a fost că intenționează să investească într-un salon de înfrumusețare și într-un proiect imobiliar.
Ulterior, femeia ar fi solicitat alte transferuri de bani, susținând că are nevoie de fonduri pentru a putea finaliza divorțul de presupusul său partener.
Anchetatorii susțin că aceste pretexte au fost folosite pentru a obține noi sume de la bărbatul care credea că are o relație autentică cu românca.
Întâlnirea programată nu a mai avut loc
La un moment dat, cei doi stabiliseră să se întâlnească într-un bar din cartierul Leopoldstadt, din Viena.
Femeia nu a mai ajuns însă la întâlnire. Înainte de a intra în local, aceasta a fost reținută în baza unui mandat de arestare emis de procurori.
Românca a fost arestată și dusă într-un centru de detenție
Intervenția a fost realizată de polițiștii din cadrul Unității Speciale pentru Combaterea Criminalității Stradale (EGS).
După reținere, românca a fost arestată și transferată într-un centru de detenție, unde va rămâne la dispoziția anchetatorilor pe durata investigațiilor privind presupusa fraudă de aproape 800.000 de euro.