Arsura solară care pare banală poate lăsa urme ani întregi. Medicii avertizează asupra riscului de cancer de piele

Arsurile solare nu înseamnă doar câteva zile de piele roșie, usturime și disconfort. Medicii avertizează că fiecare episod de expunere excesivă la soare poate produce leziuni la nivelul ADN-ului pielii, iar aceste efecte se pot acumula în timp. Potrivit specialiștilor, cinci sau mai multe arsuri solare pot dubla riscul de melanom, considerat cea mai agresivă formă de cancer de piele.
Deși multe persoane tratează arsurile solare ca pe o problemă trecătoare, efectele lor pot apărea după ani sau chiar zeci de ani. Potrivit informațiilor publicate de Health Yahoo, razele ultraviolete afectează celulele pielii și pot produce mutații ale ADN-ului, modificări care favorizează apariția cancerului de piele.
De ce arsurile solare sunt mai periculoase decât par
Datele Fundației pentru Cancerul de Piele arată că cinci sau mai multe arsuri solare, indiferent de severitate, pot dubla riscul de melanom. Cu alte cuvinte, nu contează doar cât de gravă pare arsura pe moment, ci și faptul că fiecare expunere excesivă lasă urme la nivelul pielii.
„Fiecare arsură solară intensă contribuie la deteriorarea ADN-ului pielii tale pe tot parcursul vieții”, a explicat Dr. Michelle Henry, specialist în chirurgie estetică și dermatologică.
Medicul subliniază că nu există un prag exact de la care o arsură solară devine periculoasă. Totuși, riscul crește cu fiecare episod sever sau repetat, mai ales atunci când pielea este expusă frecvent la radiații UV fără protecție suficientă.
Ce tipuri de arsuri solare există
Cea mai frecventă este arsura solară de gradul I, care afectează doar stratul superficial al pielii. Aceasta provoacă înroșire, durere și sensibilitate, iar în multe cazuri oamenii o tratează ca pe o reacție normală după o zi petrecută la soare.
Mai grave sunt arsurile de gradul al II-lea, care ajung în straturile mai profunde ale pielii și pot duce la apariția bășicilor. În unele situații, aceste arsuri pot avea nevoie de tratament medical sau chiar de spitalizare, potrivit Clinicii Cleveland. În cazuri extrem de rare, arsurile de gradul al III-lea afectează toate straturile pielii și distrug terminațiile nervoase, fiind considerate urgențe medicale.
Copiii și tinerii, printre cei mai vulnerabili
Specialiștii atrag atenția că arsurile solare severe produse în copilărie și adolescență pot avea un impact important asupra riscului de cancer de piele mai târziu în viață. Pielea expusă puternic la soare în aceste perioade poate acumula leziuni care se văd abia după mulți ani.
Societatea Americană de Cancer arată că arsurile solare severe din copilărie sunt asociate cu un risc crescut de carcinom cu celule scuamoase, al doilea cel mai frecvent tip de cancer de piele. Totodată, Academia Americană de Dermatologie avertizează că cinci sau mai multe arsuri cu bășici între 15 și 20 de ani pot crește riscul de melanom cu până la 80%.
Cum poate fi redus riscul
Datele unui sondaj național realizat în Statele Unite în 2024 arată că peste 88 de milioane de adulți suferă anual arsuri solare, iar aproape 19 milioane trec prin cel puțin patru astfel de episoade în fiecare an. Specialiștii recomandă evitarea expunerii directe la soare în intervalele cu radiații UV intense, purtarea hainelor cu mâneci lungi, a pălăriilor cu boruri largi și a ochelarilor cu protecție UV.
De asemenea, medicii recomandă folosirea unei creme cu factor ridicat de protecție solară. Aceasta trebuie aplicată cu cel puțin 30 de minute înainte de expunerea la soare și reaplicată la fiecare două ore, pentru ca pielea să rămână protejată.
„Veți începe să observați când pielea dumneavoastră nu mai are protecția de care are nevoie. Cheia este să acționați. Nu ignorați semnele”, a declarat Dr. Amanda Valdes, medic de familie, citată de Clinica Cleveland.
Prevenția rămâne cea mai sigură protecție
Specialiștii subliniază că prevenția este cea mai eficientă metodă de reducere a riscului de cancer de piele. Expunerea prelungită la soare trebuie evitată mai ales în zilele cu temperaturi ridicate și indice UV crescut, când pielea poate fi afectată mai repede decât pare.
Protecția solară nu ar trebui folosită doar în vacanță sau la plajă, ci ori de câte ori pielea este expusă la soare pentru perioade mai lungi. Chiar dacă o arsură pare să treacă în câteva zile, efectele ei se pot aduna în timp, iar pielea nu uită episoadele de expunere excesivă.