Arsura solară care pare banală poate lăsa urme ani întregi. Medicii avertizează asupra riscului de cancer de piele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 15:40

Arsurile solare nu înseamnă doar câteva zile de piele roșie, usturime și disconfort. Medicii avertizează că fiecare episod de expunere excesivă la soare poate produce leziuni la nivelul ADN-ului pielii, iar aceste efecte se pot acumula în timp. Potrivit specialiștilor, cinci sau mai multe arsuri solare pot dubla riscul de melanom, considerat cea mai agresivă formă de cancer de piele.

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