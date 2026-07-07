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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne dor mușchii după sport?
De ce apar durerile musculare după un antrenament și când ar trebui să ne îngrijoreze? Într-o nouă ediție Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru discută despre cauzele durerilor musculare de după sport și despre cele mai eficiente metode de recuperare.
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