Noul partid conservator anti-Bolojan se pregătește în Parlament. Reconfigurare de forțe pe scena politică

Publicat 30 iun. 2026, 11:12 Sursă Realitatea PLUS

Cei mai importanți membri ai PNL se opun măsurilor impuse de Ilie Bolojan din partid! O nouă mișcare ar putea arunca în aer scena politică și anume formarea unui nou pol conservator. Între timp, deciziile impuse de premierul demis din cadrul partidului sunt atacate în instanță, potrivit Realitatea PLUS.

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