Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Noul partid conservator anti-Bolojan se pregătește în Parlament. Reconfigurare de forțe pe scena politică

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 11:12
SursăRealitatea PLUS

Cei mai importanți membri ai PNL se opun măsurilor impuse de Ilie Bolojan din partid! O nouă mișcare ar putea arunca în aer scena politică și anume formarea unui nou pol conservator. Între timp, deciziile impuse de premierul demis din cadrul partidului sunt atacate în instanță, potrivit Realitatea PLUS.

Cele mai importante decizii recente din cadrul Partidului Național Liberal (PNL) au fost atacate în instanță, pe masa judecătorilor aflându-se mai multe ordonanțe președințiale și cereri de suspendare care vizează hotărârile Biroului Politic Național și ale ultimului Congres.

Tribunalul Ilfov a dat deja câștig de cauză unor lideri PNL aflați în pragul excluderii, în timp ce nominalizările lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru și votarea lui Ilie Bolojan în funcția de președinte al partidului sunt, de asemenea, contestate juridic. În acest context de tensiuni interne, nu este exclusă formarea unui nou pol conservator de dreapta, alcătuit din lideri liberali importanți care se opun deciziilor impuse de Ilie Bolojan.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ilie bolojanPNLpartid anti-bolojan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe