Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Noul partid conservator anti-Bolojan se pregătește în Parlament. Reconfigurare de forțe pe scena politică
Publicat30 iun. 2026, 11:12
SursăRealitatea PLUS
Cei mai importanți membri ai PNL se opun măsurilor impuse de Ilie Bolojan din partid! O nouă mișcare ar putea arunca în aer scena politică și anume formarea unui nou pol conservator. Între timp, deciziile impuse de premierul demis din cadrul partidului sunt atacate în instanță, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 12:30Două săptămâni de pauză în negocierile pentru noul Guvern. Se discută din nou o coaliție fără USR
- 12:05AUR participă la evenimentele dedicate aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite ale Americii
- 11:50Ipocrizia lui Bolojan continuă. Oamenii lui Șoșoacă primesc funcții, în timp ce veteranii din PNL sunt înlocuiți
- 11:26Premieră importantă la Bruxelles: Comisia Europeană recunoaște oficial legătura dintre fertilitate și criza demografică din UE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News