15 morți și 27 dispăruți, după răsturnarea unui feribot într-un lac cu crocodili

Publicat 12 aug. 2026, 20:12 Sursă Realitatea PLUS

O tragedie teribilă a avut loc în Zimbabwe. 15 persoane au murit, iar alte 27 sunt date dispărute, după ce un feribot supraîncărcat s-a răsturnat într-un lac plin de crocodili și hipopotami. Imagini și informații care pot afecta emoțional în mod special minorii.

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