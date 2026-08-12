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15 morți și 27 dispăruți, după răsturnarea unui feribot într-un lac cu crocodili

Feribot răsturnat

Feribot răsturnat

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 20:12
SursăRealitatea PLUS

O tragedie teribilă a avut loc în Zimbabwe. 15 persoane au murit, iar alte 27 sunt date dispărute, după ce un feribot supraîncărcat s-a răsturnat într-un lac plin de crocodili și hipopotami. Imagini și informații care pot afecta emoțional în mod special minorii.

Deși barca avea o capacitate de 90 de oameni, transporta peste 110

77 dintre persoanele aflate la bord au fost salvate.

Supraviețuitorii au reușit să ajungă pe o mică insulă de pe lac, unde au așteptat sosirea ambarcațiunilor care să-i ducă în siguranță.

Deși barca avea o capacitate de 90 de persoane, aceasta transporta 114 de pasageri adulți, cinci membri ai echipajului și un număr necunoscut de copii.

Autoritățile din Zimbabwe au transmis că intervenția a fost îngreunată de vremea rea, ceea ce a dus la pierderea multor vieți.

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