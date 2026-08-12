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Extern· 1 min citire
15 morți și 27 dispăruți, după răsturnarea unui feribot într-un lac cu crocodili
Feribot răsturnat
Publicat12 aug. 2026, 20:12
SursăRealitatea PLUS
O tragedie teribilă a avut loc în Zimbabwe. 15 persoane au murit, iar alte 27 sunt date dispărute, după ce un feribot supraîncărcat s-a răsturnat într-un lac plin de crocodili și hipopotami. Imagini și informații care pot afecta emoțional în mod special minorii.
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