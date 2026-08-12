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Extern· 2 min citire
ONU face apel la Rusia să permită singurului partid anti-război să participe la alegerile parlamentare
Foto: Profimedia
Publicat12 aug. 2026, 19:44
SursăAgerpres
Înaltul Comisariat al ONU pentru drepturile omului a făcut miercuri apel la Rusia să ridice interdicția impusă singurului partid anti-război, Iabloko, de a participa la alegerile parlamentare din septembrie, relatează AFP.
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