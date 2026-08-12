Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

ONU face apel la Rusia să permită singurului partid anti-război să participe la alegerile parlamentare

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 19:44
SursăAgerpres

Înaltul Comisariat al ONU pentru drepturile omului a făcut miercuri apel la Rusia să ridice interdicția impusă singurului partid anti-război, Iabloko, de a participa la alegerile parlamentare din septembrie, relatează AFP.

Curtea Supremă a Rusiei a interzis luni partidului Iabloko să concureze la acest scrutin, privând alegătorii care se opun conflictului din Ucraina, care durează de patru ani și jumătate, de posibilitatea de a cere încetarea acestuia prin intermediul buletinului lor de vot.

Această instanță a admis astfel cererea unei formațiuni naționaliste favorabile Kremlinului, care depusese o contestație împotriva aprobării date de Comisia Electorală Centrală.

'Suntem profund îngrijorați de excluderea partidului Iabloko, unul dintre cele mai vechi partide politice ruse, de la alegerile parlamentare din septembrie', a declarat Înaltul Comisariat pe platforma X.

'Facem apel la autorități să ridice această interdicție', insistă această structură a ONU.

Cei mai mulți dintre oponenții președintelui Vladimir Putin se află în închisoare, în exil sau au murit, iar Iabloko este singurul partid liberal care mai activează în Rusia.

Această formațiune primise în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare sprijinul mai multor personalități ale opoziției care trăiesc acum în străinătate, între care Iulia Navalnaia, văduva opozantului Aleksei Navalnîi, decedat în condiții obscure în 2024 în închisoare, ambii fiind clasați în categoria 'extremiștilor' în Rusia.

Un sondaj realizat anterior în cursul acestui an credita Iabloko doar cu 3% din intențiile de vot, un scor sub pragul de 5% necesar pentru a intra în Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului federal rus), notează EFE.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

onualegeri rusiaiabloko

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe