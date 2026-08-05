Alertă maximă în Germania, după incidentul de pe aeroportul din Leipzig. O dronă cu explozibili, descoperită pe pistă

Poliţia germană a intervenit cu un robot de dezamorsare a bombelor după descoperirea unei drone echipate cu un dispozitiv exploziv pe o pistă a aeroportului din Leipzig, incident care a dus la suspendarea temporară a operaţiunilor şi redirecţionarea mai multor zboruri, relatează The Guardian.
Dronă suspectă descoperită la aeroportul Leipzig
Un avion de marfă al companiei DHL, care fusese nevoit să-şi anuleze aterizarea pe aeroport, s-a ciocnit apoi cu un obiect necunoscut în aer, în timp ce se îndepărta de aeroport. Ulterior, acesta a aterizat în siguranţă în altă parte.
Echipa antiteroristă de la Parchetul din Dresda şi poliţia landului Saxonia au preluat ancheta privind aceste incidente, despre care experţii în securitate afirmă că ar putea reprezenta o escaladare gravă a tensiunilor cu Rusia, în cazul în care s-ar stabili că Kremlinul a avut un rol.
Anchetatorii au declarat că, în noaptea de marţi spre miercuri, „o dronă care transporta un dispozitiv exploziv necunoscut a fost zărită de un angajat al aeroportului în zona de securitate a zonei de operaţiuni de marfă, lângă pista de sud” a aeroportului din Leipzig, o instalaţie clasificată drept „infrastructură critică”.
„Un al doilea obiect zburător neidentificat, suspectat a fi o dronă, s-a ciocnit cu un avion de marfă după ce acesta decolase din nou, în urma închiderii anterioare a pistei. Au fost constatate avarii minore la aeronavă după ce aceasta a aterizat la Hanovra”, au declarat anchetatorii.
Incidentul ridică întrebări privind securitatea infrastructurii critice
Aeroportul din estul Germaniei serveşte drept nod de transport pentru mărfuri militare, inclusiv pentru forţele armate germane şi aliaţii NATO, şi funcţionează, de asemenea, ca bază pentru compania aeriană ucraineană Antonov Airlines.
„Suntem la curent cu incidentul, pe care autorităţile germane continuă să îl investigheze”, a declarat un oficial al NATO.
Drona, un quadrocopter echipat cu un dispozitiv exploziv, a fost găsită în apropierea unui avion de marfă ucrainean de tip Antonov, potrivit relatărilor din presă.
Unele dintre aeronavele ucrainene poartă sloganuri patriotice, printre care „Fii curajos ca la Herson” şi „Fii curajos ca la Bucea”, localităţi asociate cu uciderea civililor la începutul invaziei ruseşti pe scară largă.
Tabloidul „Bild” a speculat că explozivul ar fi putut fi fabricat din îngrăşământ şi benzină, în timp ce o echipă formată din reprezentanţi ai televiziunilor publice NDR şi WDR şi ai ziarului „Süddeutsche Zeitung” a afirmat că dispozitivul conţinea tetranitrat de pentaeritritol (PETN), un ingredient principal al explozivului Semtex.
Germania investighează pista unei operaţiuni ruseşti de sabotaj
Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, aflat în vacanţă în Italia, a declarat că se va deplasa la Leipzig pentru întâlniri cu autorităţile federale şi regionale.
Ziarul „Die Zeit” a relatat că anchetatorii analizează mai multe scenarii, inclusiv posibilitatea unei încercări ruseşti de a lovi echipamente ucrainene aflate în Germania.
Ambasadorul Ucrainei în Germania, Oleksii Makeiev, a acuzat Moscova. „Cine altcineva ar putea fi decât Rusia?”, a declarat el pentru postul Welt TV. Moscova nu a făcut până acum niciun comentariu.
Konstantin von Notz, reprezentant al Partidului Verde în probleme de supraveghere a serviciilor de informaţii, a cerut o anchetă urgentă şi a sugerat, la rândul său, o posibilă implicare rusă.
„Dacă s-ar dovedi că în spatele acestei acţiuni se află un stat, aceasta ar constitui nu doar terorism, ci terorism de stat îndreptat împotriva Republicii Federale Germania şi a cetăţenilor săi”, a declarat el pentru „Der Spiegel”.
Marc Henrichmann, preşedintele CDU al comisiei parlamentare pentru controlul serviciilor de informaţii, a spus că incidentul pare a fi „o încercare de a viza o companie importantă pentru Ucraina”.