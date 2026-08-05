Alertă maximă în Germania, după incidentul de pe aeroportul din Leipzig. O dronă cu explozibili, descoperită pe pistă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 20:52

Poliţia germană a intervenit cu un robot de dezamorsare a bombelor după descoperirea unei drone echipate cu un dispozitiv exploziv pe o pistă a aeroportului din Leipzig, incident care a dus la suspendarea temporară a operaţiunilor şi redirecţionarea mai multor zboruri, relatează The Guardian.

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