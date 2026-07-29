Scandalul miliardelor din SAFE ajunge la Bruxelles. Rheinmetall, acuzată de șantaj după ce a cerut mai mulți bani

Publicat 29 iul. 2026, 21:54 Sursă Realitatea PLUS

Scandalul miliardelor din SAFE ajunge la Bruxelles. Blocul Național Sindical a sesizat atât Parchetul European, cât și Oficiul European de Luptă Antifraudă și cere verificarea nivelului de transparență în aprobarea programelor de înzestrare. Sindicaliștii acuză inclusiv că au fost concentrate contractele către un singur grup industrial, și anume Rheinmetall. Totul în timp ce, Germania plănuiește să reducă bugetul pentru muniție pentru anul viitor.

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