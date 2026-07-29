Scandalul miliardelor din SAFE ajunge la Bruxelles. Rheinmetall, acuzată de șantaj după ce a cerut mai mulți bani

Scandalul miliardelor din SAFE ajunge la Bruxelles. Blocul Național Sindical a sesizat atât Parchetul European, cât și Oficiul European de Luptă Antifraudă și cere verificarea nivelului de transparență în aprobarea programelor de înzestrare. Sindicaliștii acuză inclusiv că au fost concentrate contractele către un singur grup industrial, și anume Rheinmetall. Totul în timp ce, Germania plănuiește să reducă bugetul pentru muniție pentru anul viitor.
Statul român poate accesa 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE pentru înzestrare militară. Parlamentul a aprobat până în acest moment 15 proiecte ale Ministerului Apărării în valoare de 8,33 miliarde de euro.
Compania Rheinmetall apare în 7 dintre programe, pentru care se acordă 5,69 miliarde de euro. Mai exact gigantul german beneficiază de aproape 68% din suma alocată primului pachet militar.
Sindicaliștii susțin că în cazul mai multor contracte importante, nu au fost publicate anunțuri cu privire la participarea la negocierile organizate. Totodată, aceștia vorbesc și despre posibilitatea acordării unui ajutor de stat mascat pentru Rheinmetall, care de altfel, nici nu a participat la prima licitație în cazul Șantierului Naval Mangalia, pentru construirea unor nave militare.
Și șeful ROMARM a acuzat favorizarea companiilor străine în detrimentul celor românești în ceea ce privește contractele SAFE.
Au existat mai multe controverse legate de colaborarea cu Rheinmetall. La începutul lunii aprilie, în timp ce negocierea contractelor din programul SAFE era în plină desfășurare la nivelul Cancelariei prim-ministrului, producătorii de armament de la Rheinmetall s-au răzgândit și au cerut majorarea prețurilor cu o treime.
Pentru că statul român nu a fost de acord cu solicitarea gigantului german, aceștia au anunțat că vor produce mai puțin în România față de cum au stabilit inițial. În urma deciziei, ministrul Apărării, Radu Miruță, acuza presiuni și șantaj.
Directorul Rheinmetall, Armin Papperger, a fost primit la Palatul Victoria de premierul Ilie Bolojan și de cancelarul Mihai Jurcă pe 12 noiembrie 2025.
Culmea, prezent la discuții a fost și Radu Miruță, care evită să spună cine a negociat prețul. Ba mai mult, acesta a spus că nici măcar nu îi cunoaște pe toți cei care se aflau la masă la întâlnirea cu reprezentanții companiei Rheinmetall.
Specialiștii avertizează că urmează o perioadă dificilă pentru compania Rheinmetall. Totul în contextul în care, Germania plănuiește să reducă bugetul pentru muniție care urmează să fie acordat anul viitor, de la 11 la 9,6 miliarde de euro.
Cheltuielile de apărare ale Germaniei urmează să crească până în 2030
În același timp, cheltuielile totale de apărare ale Germaniei urmează să crească semnificativ până în 2030.
În ultima perioadă, Rheinmetall a pierdut din încrederea investitorilor, acțiunile companiei scăzând cu peste 30% de la începutul anului. Analiștii au explicat că firma a fost depășită de producătorii de drone, care și-au demonstrat rolul esențial atât în războiul din Ucraina, cât și în cel din Orientul Mijlociu.
Autoritățile de la Sofia consideră că acordul cu gigantul german trebuie reevaluat
În timp ce România a încheiat un parteneriat cu gigantul german Rheinmetall, autoritățile de la Sofia au susținut că acordul propus trebuie reevaluat.
Vicepremierul bulgar Alexander Pulev a afirmat că angajamentul nu protejează suficient interesele Bulgariei. Potrivit acestuia, condițiile negociate ar favoriza compania germană, care ar urma să obțină beneficii financiare mai mari decât statul bulgar din investițiile pe care urmează să le facă în țara vecină.
Rheinmetall a fost implicată într-o serie lungă de scandaluri de corupție în India, Grecia sau Africa de Sud în ultimii 15 ani, potrivit presei internaționale. Un exemplu ar fi în 2013, când procurorii greci au deschis un dosar de corupție, după ce compania germană ar fi mituit mai mulți oficiali pentru a obține contracte de armament. Deși inițial au negat acuzațiile, în cele din urmă, reprezentanții companiei au recunoscut și au plătit o amendă de peste 37 de milioane de euro.