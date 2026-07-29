Cristoiu: Grindeanu i-a dat peste mână lui Bolojan. A format un nucleu de putere care dă legi

Publicat 29 iul. 2026, 20:09 Actualizat 29 iul. 2026, 20:12 Sursă Realitatea Plus

În aceste zile s-a creat un guvern paralel condus de Sorin Grindeanu, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS Ion Cristoiu. Gazetarul consideră că Ilie Bolojan începe să piardă tot mai mult teren și semnalează o mișcare interesantă pe scena politică: în jurul liderului PSD se conturează un nucleu de putere care trece legi.

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