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Politica· 1 min citire
Cristoiu: Grindeanu i-a dat peste mână lui Bolojan. A format un nucleu de putere care dă legi
Publicat29 iul. 2026, 20:09
Actualizat29 iul. 2026, 20:12
SursăRealitatea Plus
În aceste zile s-a creat un guvern paralel condus de Sorin Grindeanu, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS Ion Cristoiu. Gazetarul consideră că Ilie Bolojan începe să piardă tot mai mult teren și semnalează o mișcare interesantă pe scena politică: în jurul liderului PSD se conturează un nucleu de putere care trece legi.
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