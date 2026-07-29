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Politica· 1 min citire

Cristoiu: Grindeanu i-a dat peste mână lui Bolojan. A format un nucleu de putere care dă legi

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Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 20:09
Actualizat29 iul. 2026, 20:12
SursăRealitatea Plus

În aceste zile s-a creat un guvern paralel condus de Sorin Grindeanu, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS Ion Cristoiu. Gazetarul consideră că Ilie Bolojan începe să piardă tot mai mult teren și semnalează o mișcare interesantă pe scena politică: în jurul liderului PSD se conturează un nucleu de putere care trece legi.

Ion Cristoiu afirmă că „Bolojan începe să piardă, e foarte important. S-a creat în aceste zile un guvern paralel condus de Grindeanu. Guvernul demis nu mai poate să facă proiecte, iar dincolo s-a format, sub conducerea lui Grindeanu, nu a lui Abrudean, un nucleu de putere care trece legi, amendamentele la deblocarea din sănătate”.

Analistul subliniază că Ilie Bolojan „a zis că nu le deblochează, că nu are bani”, iar această poziție „se înscrie în politica lui”. În același timp, PSD vine cu propria abordare și „îi dă peste mână”, ceea ce îl pune pe Bolojan într-o poziție dificilă: „În acest fel, Bolojan nu a reușit nici să aplice politica, dar în același timp e contrazis. Deja Bolojan începe să piardă”.

Ion Cristoiu remarcă și vizibilitatea publică a lui Sorin Grindeanu: „Sorin Grindeanu e în fiecare zi la TV, în fiecare zi ne spune ce face pentru popor.”

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