Încă un oraș din România interzice păcănelele: „Pentru curățarea cartierelor de atmosfera interlopă și insalubră pe care le aduc cu sine”

Publicat 29 iul. 2026, 18:01 Actualizat 29 iul. 2026, 18:03

Primarul Ploieștului, Mihai Polițeanu, a anunțat că consilierii locali din Ploiești au aprobat, miercuri, în unanimitate, interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip „păcănele” pe raza municipiului.

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