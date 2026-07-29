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Politica· 1 min citire

Încă un oraș din România interzice păcănelele: „Pentru curățarea cartierelor de atmosfera interlopă și insalubră pe care le aduc cu sine”

Păcănele

Păcănele

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 18:01
Actualizat29 iul. 2026, 18:03

Primarul Ploieștului, Mihai Polițeanu, a anunțat că consilierii locali din Ploiești au aprobat, miercuri, în unanimitate, interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip „păcănele” pe raza municipiului.

„Păcănelele au fost interzise în Ploiești. Mulțumesc din suflet tuturor ploieștenilor pentru susținerea proiectului, dar și consilierilor locali care au votat, în cele din urmă, în unanimitate”, a transmis edilul, într-o postare publicată pe Facebook.

Polițeanu: „Păcănelele au fost interzise în Ploiești”

Potrivit primarului, proiectul de hotărâre a ajuns de trei ori în dezbaterea Consiliului Local Ploiești. Primele două tentative de adoptare nu au avut succes: una din cauza lipsei avizului unei comisii de specialitate, iar cealaltă după amânarea dezbaterii.

„Astăzi este votul pentru curățarea Ploieștiului de păcănele și a cartierelor de atmosfera interlopă și insalubră pe care aceste păcănele le aduc cu sine”, a mai declarat Mihai Polițeanu.

Proiectul fusese lansat în transparență decizională la începutul lunii aprilie. Acesta prevede interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc în săli, pe întreg teritoriul municipiului Ploiești.

Sunt exceptate jocurile loto organizate de Loteria Română, iar pariurile sportive vor putea fi desfășurate doar la Hipodrom, în spațiile existente.

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