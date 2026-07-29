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Politica· 1 min citire
Încă un oraș din România interzice păcănelele: „Pentru curățarea cartierelor de atmosfera interlopă și insalubră pe care le aduc cu sine”
Păcănele
Publicat29 iul. 2026, 18:01
Actualizat29 iul. 2026, 18:03
Primarul Ploieștului, Mihai Polițeanu, a anunțat că consilierii locali din Ploiești au aprobat, miercuri, în unanimitate, interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip „păcănele” pe raza municipiului.
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