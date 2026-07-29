„Solidaritatea Sanitară”: Noua lege a salarizării riscă să devină „câmp al bătăliilor politice”. Revendicările sindicaliștilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 11:02

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) avertizează că proiectul noii legi a salarizării riscă să fie transformat într-un „câmp al bătăliilor politice”, iar angajații din sănătate să devină „victime” ale acestor dispute. Sindicaliștii susțin că obiectivul principal al negocierilor este obținerea unor creșteri salariale reale și echitabile, în timp ce Federația Sanitas continuă greva generală declanșată împotriva proiectului de lege.

Distribuie articolul