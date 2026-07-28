Beatrice Mahler avertizează că personalul medical ajunge la epuizare: „Orele suplimentare rămân muncite și neplătite”

Publicat 28 iul. 2026, 23:22 Actualizat 28 iul. 2026, 23:23 Sursă Realitatea PLUS

Deficitul de personal din spitale pune o presiune uriașă pe cadrele medicale, iar lipsa unei reforme reale riscă să agraveze problemele din sistemul sanitar, a atras atenția managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, în cadrul emisiunii „Miza Zilei” realizată de Anamaria Păcuraru. Mahler a spus că medicii și asistenții sunt suprasolicitați, multe ore suplimentare nu sunt plătite, iar tinerii medici ar fi dispuși să lucreze în orașe mai mici dacă ar beneficia de condiții adecvate.

Distribuie articolul