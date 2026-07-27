Descoperire uriașă în medicină. O femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea după o operație în premieră

Publicat 27 iul. 2026, 23:13 Sursă Agerpres

Medicii italieni au transplantat în premieră mondială partea centrală a retinei, macula, redând astfel vederea unei paciente care era nevăzătoare de cinci ani, a anunțat un spital din Torino (nord), potrivit AFP.

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