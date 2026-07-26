Virusul West Nile a provocat două decese în România. Opt cazuri au fost înregistrate în șapte județe și în București - cifre oficiale

Opt cazuri de infecție cu virusul West Nile și două decese au fost înregistrate în România între 3 iunie și 23 iulie 2026. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, cinci dintre cazuri au fost confirmate, iar alte trei sunt considerate probabile.
Cele două persoane care au murit erau vârstnice și sufereau și de alte afecțiuni. Decesele au fost raportate în județele Argeș și Suceava.
„În sezonul 2026, în perioada 03.06.2026-23.07.2026 au fost înregistrate 8 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 5 cazuri confirmate şi 3 cazuri probabile. S-au inregistrat 2 decese, la persoane vârstnice, cu comorbidităţi”, anunţă INSP.
Cazuri raportate în șase județe și în București
Îmbolnăvirile au fost înregistrate în mai multe zone ale țării. Câte un caz a fost raportat în județele Argeș, Botoșani, Cluj, Iași și Mureș, două cazuri au fost depistate în Suceava, iar un altul în municipiul București.
Dintre persoanele infectate, patru sunt bărbați și patru sunt femei. Jumătate dintre pacienți provin din mediul urban, iar ceilalți patru locuiesc în mediul rural.
Ce vârste au persoanele infectate
Cazurile au fost depistate la persoane din mai multe categorii de vârstă. Un pacient are între 20 și 29 de ani, doi au între 30 și 39 de ani, iar câte un caz a fost înregistrat la grupele de vârstă 40-49 de ani și 50-59 de ani. Alte două persoane infectate au între 70 și 79 de ani, iar unul dintre pacienți are peste 80 de ani. Cele două decese au fost înregistrate în rândul unor persoane în vârstă care aveau și alte probleme de sănătate.
Virusul West Nile se transmite prin înțepătura țânțarilor infectați, iar autoritățile le recomandă oamenilor să limiteze cât mai mult expunerea. Sunt indicate hainele cu mâneci lungi și pantalonii lungi, mai ales în perioadele și în zonele în care sunt mulți țânțari. De asemenea, pot fi folosite soluții repelente pentru piele și insecticide în locuință sau în jurul acesteia. Plasele de protecție montate la ferestre pot împiedica pătrunderea țânțarilor în casă.
Oamenii sunt sfătuiți să îndepărteze recipientele în care se adună apă, să curețe bălțile formate în jurul gospodăriilor și să arunce gunoiul menajer. Apa stagnantă favorizează înmulțirea țânțarilor și poate crește riscul de răspândire a virusului.