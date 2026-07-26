Virusul West Nile a provocat două decese în România. Opt cazuri au fost înregistrate în șapte județe și în București - cifre oficiale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 10:30

Opt cazuri de infecție cu virusul West Nile și două decese au fost înregistrate în România între 3 iunie și 23 iulie 2026. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, cinci dintre cazuri au fost confirmate, iar alte trei sunt considerate probabile.

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