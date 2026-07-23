Realitatea.NET
Sanatate· 1 min citire

Acumularea de lichid în jurul plămânului din cauză oncologică

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iul. 2026, 14:51
Actualizat23 iul. 2026, 14:57

Pleurezia malignă apare atunci când lichidul se acumulează în spațiul pleural, adică între foile care învelesc plămânul, în contextul unei afecțiuni oncologice. Pentru confirmarea diagnosticului și stabilirea conduitei terapeutice este necesară o evaluare complexă, care poate include radiografie toracică, ecografie toracică sau examen CT. În cazuri selectate, medicul poate recomanda investigații suplimentare, precum PET-CT, RMN, biopsie pleurală sau toracoscopie.

Aceste investigații ajută la evaluarea cantității de lichid, a modificărilor pleurei și plămânilor și a bolii care a determinat apariția pleureziei. Tratamentul este stabilit individual, în funcție de volumul lichidului acumulat, de simptomele respiratorii, de extensia bolii oncologice și de starea generală a pacientului. Evacuarea lichidului prin toracenteză poate ameliora rapid respirația, iar în pleureziile maligne recurente pot fi indicate proceduri care reduc riscul de reacumulare, precum pleurodeza sau montarea unui cateter pleural permanent. În paralel, tratamentul oncologic al bolii de bază rămâne esențial. Obiectivele sunt controlul simptomelor, prevenirea reapariției lichidului pleural și îmbunătățirea calității vieții pacientului.

Aflați mai mult despre pleurezia malignă, cum se diagnostichează și cum se tratează, de la Dr. Mihaela Codreși, medic primar chirurgie toracică la Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

acumulare de lichid la plamaniplureziasanador

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe