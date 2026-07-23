Acumularea de lichid în jurul plămânului din cauză oncologică

Publicat 23 iul. 2026, 14:51 Actualizat 23 iul. 2026, 14:57

Pleurezia malignă apare atunci când lichidul se acumulează în spațiul pleural, adică între foile care învelesc plămânul, în contextul unei afecțiuni oncologice. Pentru confirmarea diagnosticului și stabilirea conduitei terapeutice este necesară o evaluare complexă, care poate include radiografie toracică, ecografie toracică sau examen CT. În cazuri selectate, medicul poate recomanda investigații suplimentare, precum PET-CT, RMN, biopsie pleurală sau toracoscopie.

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