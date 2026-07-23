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Sanatate· 1 min citire
Premieră la o maternitate din Iași. O femeie de 55 de ani a născut la termen un copil perfect sănătos
FOTO: Arhivă
Premieră la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași. O femeie în vârstă de 55 de ani a născut un copil perfect sănătos prin operație de cezariană. Potrivit reprezentanților unității medicale, este cea mai înaintată vârstă maternă la care a fost asistată o naștere în istoria spitalului.
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