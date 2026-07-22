Ce se întâmplă când amâni ani de zile înlocuirea dinților lipsă: resorbția osoasă, explicată de medici

Osul în care a stat un dinte începe să se topească din primul an după pierderea lui: în primele 12 luni se pierde până la un sfert din lățimea crestei osoase, iar procesul continuă apoi lent, an după an. Fenomenul se numește resorbție osoasă și este motivul medical pentru care amânarea înlocuirii unui dinte transformă, în timp, o intervenție simplă într-una complexă.
De ce dispare osul
Osul maxilar trăiește din stimulare. Fiecare mușcătură transmite forțe prin rădăcina dintelui către os, iar acest stres mecanic îi spune organismului că osul de acolo e necesar. Când dintele dispare, semnalul dispare și el, iar corpul începe să retragă resursele: creasta osoasă se subțiază și se scurtează. „Pacienții cred că un dinte lipsă în zona din spate, care nu se vede, poate aștepta. Osul nu așteaptă. La consultațiile pentru un singur dinte pierdut acum zece ani găsim frecvent și dinții vecini înclinați în golul rămas, și osul retras sub jumătate din înălțimea inițială", explică Dr. Mihai Cîrstea, specialist în chirurgie orală și maxilo-facială la clinica Dental Premier din București.
Efectul de domino
Resorbția nu rămâne o problemă locală. Dinții vecini migrează spre spațiul liber și își pierd contactele corecte, dintele de pe arcada opusă coboară sau urcă în căutarea perechii dispărute, mușcătura se dezechilibrează, iar forțele se redistribuie pe dinții rămași, care se uzează accelerat. La pierderi multiple, obrajii și buzele își pierd suportul, iar fizionomia se schimbă vizibil, cu aspectul îmbătrânit tipic edentației netratate. Ce a început cu o extracție banală ajunge, după ani, un caz de reabilitare a întregii arcade.
Se mai poate face ceva după ani de amânare?
Da, și aceasta e partea pe care mulți pacienți nu o știu, pentru că raționează cu informațiile de acum douăzeci de ani. Implantologia modernă are soluții pentru dinții lipsă chiar și în cazurile cu atrofie osoasă avansată: adiții de os și înălțări de sinus care refac volumul pierdut, implanturi inserate angulat care folosesc strategic osul rămas, protocoale All-on-4 și All-on-6 proiectate tocmai pentru creste resorbite. „Cazurile pe care alte cabinete le declară imposibile sunt o parte importantă din activitatea noastră. Planificăm pe tomografie 3D, milimetru cu milimetru, și găsim aproape întotdeauna o soluție fixă. Dar fiecare an de amânare îngustează opțiunile și urcă prețul", spune Dr. Cîrstea.
Clinica la care profesează, cu peste 17 ani de experiență, peste 33.700 de implanturi inserate și certificări auditate de la DentSply Sirona, Straumann, MegaGen și Bredent, tratează săptămânal pacienți ajunși târziu la decizie. Mesajul medicilor e mai puțin despre vinovăție și mai mult despre calendar: evaluarea nu obligă la nimic, dar datează exact stadiul resorbției și pune pe masă opțiunile reale.
Întrebări frecvente
Cât de repede se pierde osul după extracție? Mai rapid în primul an, când se poate pierde până la 25% din lățimea crestei; apoi procesul continuă lent, toată viața.
Proteza mobilă oprește resorbția? Nu. Proteza se sprijină pe gingie, nu stimulează osul, iar presiunea ei poate chiar accelera retragerea crestei.
Implantul oprește pierderea de os? Da, în zona lui. Implantul preia rolul rădăcinii și transmite forțele masticatorii în os, menținând stimularea care îl păstrează.