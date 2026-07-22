Ce se întâmplă când amâni ani de zile înlocuirea dinților lipsă: resorbția osoasă, explicată de medici

Publicat 22 iul. 2026, 12:35 Actualizat 22 iul. 2026, 13:50

Osul în care a stat un dinte începe să se topească din primul an după pierderea lui: în primele 12 luni se pierde până la un sfert din lățimea crestei osoase, iar procesul continuă apoi lent, an după an. Fenomenul se numește resorbție osoasă și este motivul medical pentru care amânarea înlocuirii unui dinte transformă, în timp, o intervenție simplă într-una complexă.

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