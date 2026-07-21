„Tanmaxxing”, noua modă de pe rețelele sociale, stârnește îngrijorarea medicilor

Scris de Andreea Damian Publicat: 21 iul. 2026, 08:17

Medicii dermatologi atrag atenția asupra unui nou fenomen devenit viral pe rețelele sociale, denumit „tanmaxxing”, care promovează obținerea unui bronz cât mai intens prin expunere prelungită la soare și alte practici considerate periculoase.

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