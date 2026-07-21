„Tanmaxxing”, noua modă de pe rețelele sociale, stârnește îngrijorarea medicilor

Medicii dermatologi atrag atenția asupra unui nou fenomen devenit viral pe rețelele sociale, denumit „tanmaxxing”, care promovează obținerea unui bronz cât mai intens prin expunere prelungită la soare și alte practici considerate periculoase.
Termenul „tanmaxxing”, inspirat din fenomenul online „looksmaxxing”, desemnează încercarea de a obține un bronz cât mai pronunțat, indiferent de riscuri, potrivit The Independent. În mediul online, utilizatorii împărtășesc metode precum statul la soare în intervalele cu radiație ultravioletă maximă, utilizarea paturilor de bronzat, aplicarea uleiurilor care intensifică bronzul sau renunțarea la cremele cu factor de protecție solară.
Dermatologii spun însă că aceste practici transformă expunerea excesivă la radiațiile UV într-un „truc de frumusețe”, deși efectele asupra sănătății pot fi serioase.
În timp ce utilizatorii rețelelor de socializare folosesc termenul „taxmaxxing” pentru a-și documenta încercarea de a obține o strălucire perfectă de vară, dermatologii au etichetat-o ca „daune solare ambalate ca un truc de înfrumusețare”.
Silvina Pugliese, profesor asociat de dermatologie clinică la NYU Langone Health, avertizează că expunerea repetată la radiațiile ultraviolete nu doar că mărește riscul apariției cancerului de piele, ci determină și îmbătrânirea prematură a pielii, apariția ridurilor și deteriorarea celulară pe termen lung.
Potrivit specialiștilor, efectele negative ale radiațiilor UV sunt cumulative, iar modificările produse la nivelul ADN-ului celulelor pielii pot favoriza dezvoltarea diferitelor forme de cancer cutanat.
Printre persoanele care critică acum acest trend se află și Jessica Saggio, asistentă medicală din statul New York, care a declarat că în trecut obișnuia să petreacă multe ore la soare și să folosească uleiuri pentru intensificarea bronzului.
După pregătirea medicală, aceasta și-a schimbat complet obiceiurile, afirmând că a înțeles cât de importantă este protejarea pielii și că nu toate tipurile de piele reacționează la fel la expunerea solară.