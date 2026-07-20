Canada își închide granițele pentru călătorii veniți din Congo: epidemia de Ebola se extinde alarmant

Canada a anunțat că va interzice intrarea pe teritoriul său tuturor cetățenilor străini care au călătorit recent în Republica Democratică Congo, pe fondul răspândirii epidemiei de Ebola. Măsura intră în vigoare luni și îi vizează pe cei care au locuit sau au călătorit în această țară în ultimele 21 de zile.
Canada interzice intrarea persoanelor care au călătorit în Republica Democratică Congo
„oricărui cetăţean străin care a locuit sau a călătorit în Republica Democratică Congo în ultimele 21 de zile i se va interzice intrarea în Canada”, a transmis Agenția de sănătate publică din Canada.
Cetățenii canadieni și persoanele care au rezidență permanentă în Canada nu sunt vizate de această interdicție. Totuși, acestea trebuie să respecte o perioadă de carantină de 21 de zile la sosirea în țară, dacă au călătorit în Republica Democratică Congo, Uganda sau Sudanul de Sud în cele 21 de zile anterioare.
Măsurile vor rămâne în vigoare până pe 29 august
Restricțiile impuse de autoritățile canadiene vor fi aplicate până pe 29 august. Agenția de sănătate publică a precizat că aceste decizii au fost luate ca măsură de precauție, chiar dacă riscul pentru Canada este considerat scăzut. Reprezentanții agenției au transmis că măsurile „sunt introduse ca măsură de precauţie”, în condițiile în care riscul este „considerat scăzut şi că niciun caz asociat unei călătorii nu a fost raportat în Canada până în prezent”.
Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că epidemia de Ebola declarată în urmă cu două luni în Republica Democratică Congo se răspândește „mai rapid decât toate epidemiile precedente”. Potrivit datelor din 15 iulie, în Republica Democratică Congo au fost raportate 2.124 de cazuri de Ebola și 828 de decese. Bilanțul real ar putea fi însă mult mai ridicat decât cel prezentat oficial.
Numărul real al cazurilor ar putea fi mult mai mare
Amploarea epidemiei ar putea depăși „de două până la patru ori” estimările oficiale, potrivit lui Chikwe Ihekweazu, directorul programului pentru situații de urgență din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. Avertismentul vine în contextul în care autoritățile sanitare încearcă să limiteze răspândirea virusului, iar mai multe state au introdus măsuri de precauție pentru persoanele care au călătorit recent în zonele afectate.