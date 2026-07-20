Canada își închide granițele pentru călătorii veniți din Congo: epidemia de Ebola se extinde alarmant

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 09:57

Canada a anunțat că va interzice intrarea pe teritoriul său tuturor cetățenilor străini care au călătorit recent în Republica Democratică Congo, pe fondul răspândirii epidemiei de Ebola. Măsura intră în vigoare luni și îi vizează pe cei care au locuit sau au călătorit în această țară în ultimele 21 de zile.

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