Avocatul fraților Tare susține că arestarea celor doi ar fi o „lovitură politică” ordonată de Marea Britanie

Publicat 19 iul. 2026, 11:10 Actualizat 19 iul. 2026, 11:20

Avocatul care îi reprezintă pe fraţii Tate susținerea că reținerea celor doi, la Miami, ar fi comandată politic din Marea Britanie și lumea ştie că Andrew şi Tristan sunt nevinovaţi”, informează BBC.

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