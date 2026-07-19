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Justitie· 1 min citire
Avocatul fraților Tare susține că arestarea celor doi ar fi o „lovitură politică” ordonată de Marea Britanie
Momentul retinerii lui Andrew Tate
Publicat19 iul. 2026, 11:10
Actualizat19 iul. 2026, 11:20
Avocatul care îi reprezintă pe fraţii Tate susținerea că reținerea celor doi, la Miami, ar fi comandată politic din Marea Britanie și lumea ştie că Andrew şi Tristan sunt nevinovaţi”, informează BBC.
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