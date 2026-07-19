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Justitie· 1 min citire

Avocatul fraților Tare susține că arestarea celor doi ar fi o „lovitură politică” ordonată de Marea Britanie

Momentul retinerii lui Andrew Tate

Momentul retinerii lui Andrew Tate

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 11:10
Actualizat19 iul. 2026, 11:20

Avocatul care îi reprezintă pe fraţii Tate susținerea că reținerea celor doi, la Miami, ar fi comandată politic din Marea Britanie și lumea ştie că Andrew şi Tristan sunt nevinovaţi”, informează BBC.

„Duşmanii lor ştiu asta cel mai bine. Tocmai de aceea au fost atacaţi”, a continuat McBride, descriind noile acuzaţii din Marea Britanie drept o „lovitură politică”.

El a afirmat că noile acuzaţii au fost concepute pentru a contracara o acţiune de defăimare intentată de fraţi în SUA.

„Suntem încrezători că, odată ce un judecător competent va analiza faptele şi odată ce Departamentul de Justiţie va face faţă acestui abuz flagrant al propriei autorităţi, Andrew şi Tristan Tate vor fi eliberaţi. America nu face treburile murdare ale Marii Britanii”, a mai precizat apărătorul controversaților influenceri.

Fraţii Tate au fost arestaţi la Miami, iar Serviciului de Procuratură al Coroane a solicitat extrădarea din SUA a celor doi fraţi, care deţin dublă cetăţenie britanică şi americană.

În mai 2025, procurorii au confirmat o listă de 21 de capete de acuzare cu care Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, şi Tristan Tate, în vârstă de 37 de ani, se vor confrunta în cele din urmă în Marea Britanie.

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