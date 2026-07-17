Scandalul momentului: Pîslaru și Gheorghiu VS. DIICOT

Scandal în jurul DIICOT! Mesajul ironic al procurorilor după perchezițiile din dosarul fraudelor cu pensii a declanșat un val de reacții. Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, acuză lipsa de colaborare între instituții și spune că astfel de ironii nu își au locul atunci când sunt implicați oameni vulnerabili. De cealaltă parte, DIICOT pare să răspundă acuzațiilor venite după operațiunea din cazul azilelor din Bihor. În scandal intră și liderul PSD, Sorin Grindeanu, care acuză USR și guvernul Bolojan că încearcă să schimbe legile justiției pentru a-și proteja oamenii cu probleme de integritate.
Cum se inventa vechimea în muncă la Casa de Pensii?
Scandalul momentului dintre DIICOT, Dragoș Pîslaru ȘI Oana Gheorghiu, a început atunci când instituția a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj ironic odată cu anunțul unor percheziții într-un dosar de fraudă cu pensii. „Astăzi suntem și la Casa de Pensii! Scuze că nu am anunțat înainte!”, o aluzie la ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru” și la vicepremierul Oana Gheorghiu. Ironia DIICOT a apărut în contextul unei anchete privind o presupusă rețea care ar fi obținut ilegal pensii sau majorări de pensii prin falsificarea unor documente de vechime în muncă.
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a reacționat la aluziile făcute de DIICOT la adresa sa. „Am văzut „ironia” din postarea DIICOT. În general apreciez umorul și în alte condiții ar fi putut fi ceva amuzant. Însă atunci când este vorba de oameni vulnerabili și bolnavi mutați de urgență dis-de-dimineață, nu este deloc de glumă și cred că o mai bună colaborare a instituțiilor statului ar fi mult mai oportună și apreciată”, a scris Pîslaru pe Facebook.
În urmă cu puțin timp, Oana Gheorghiu cataloga acțiunea DIICOT în dosarul azilelor ilegale din Bihor a fost una „excesivă”.
„Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DIICOT și celelalte alte instituții au decis să facă asta.
Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent. Deci nu cred că era necesară această acest gen de acțiune în forță.”, a zis aceasta.
Și Sorin Grindeanu intervine în scandal. Liderul PSD pune tunurile pe adversarii politici și când vine vorba despre justiție. Liderul PSD spune că USR și Bolojan vor sa umble la legile justiției pentru a-și apăra propriii penali. Din acest motiv, PSD nu va vota reformele PNRR.
Jurnalista Emilia Șercan a criticat o postare ironică a DIICOT despre perchezițiile făcute într-un dosar de fraudă cu pensii. Aceasta a explicat că tonul folosit de procurori și a spus că astfel de mesaje nu sunt potrivite pentru o instituție a statului.
„Justiția nu se mai ferește să se comporte ca un actor politic, pe față, sfidător, arogant”, a scris Emilia Șercan pe pagina sa de Facebook.