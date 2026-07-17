Captură uriașă pe Aeroportul Otopeni. Peste 120.000 de țigarete de contrabandă, descoperite în bagajele a patru pasageri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 12:39

Polițiștii de frontieră și inspectorii vamali de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni au făcut o captură importantă de produse din tutun. În urma unor controale desfășurate asupra bagajelor de cală ale mai multor pasageri, autoritățile au confiscat peste 120.000 de țigarete ascunse și nedeclarate, fără timbru fiscal.

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