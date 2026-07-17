Captură uriașă pe Aeroportul Otopeni. Peste 120.000 de țigarete de contrabandă, descoperite în bagajele a patru pasageri

Polițiștii de frontieră și inspectorii vamali de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni au făcut o captură importantă de produse din tutun. În urma unor controale desfășurate asupra bagajelor de cală ale mai multor pasageri, autoritățile au confiscat peste 120.000 de țigarete ascunse și nedeclarate, fără timbru fiscal.
Cetățean egiptean, prins cu aproape 59.000 de țigarete
Primul caz a fost înregistrat pe 16 iulie, la sosirea unei curse din Cairo.
Un cetățean egiptean, care deține permis de ședere în Italia, le-a spus polițiștilor de frontieră că nu are bagaje de cală. Verificările efectuate de autorități au arătat însă că pe numele acestuia erau înregistrate trei bagaje.
În urma controlului realizat împreună cu inspectorii vamali, în interiorul acestora au fost descoperite 58.600 de țigarete, echivalentul a 2.930 de pachete, fără timbre de acciză.
Pasager american, depistat după ce și-a abandonat bagajele
La scurt timp, polițiștii de frontieră au observat trei bagaje care nu fuseseră ridicate din zona Sosiri Internaționale.
Acestea aparțineau unui cetățean american sosit cu o cursă din Atena. Suspiciunile oamenilor legii s-au confirmat după verificarea bagajelor, în care au fost găsite 44.800 de țigarete, adică 2.240 de pachete, pentru care nu existau documente legale de proveniență.
Alte două capturi în aceeași acțiune
În cadrul acelorași controale, autoritățile au mai descoperit alte două transporturi ilegale de produse din tutun.
Asupra altor doi pasageri au fost găsite 9.600 de țigarete și, respectiv, 8.800 de țigarete, toate fără timbru fiscal comunitar.
Peste 6.000 de pachete confiscate
În total, polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au confiscat 121.800 de țigarete, echivalentul a 6.090 de pachete de țigări introduse ilegal în țară.
Întreaga cantitate a fost ridicată de autoritatea vamală, iar cercetările continuă în fiecare dintre cele patru cazuri pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și aplicarea măsurilor legale prevăzute de legislația în vigoare.
Autoritățile reamintesc că introducerea în țară a produselor accizabile fără declarare și fără respectarea obligațiilor fiscale atrage răspunderea conform legii.