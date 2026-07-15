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Justitie· 1 min citire

Bărbat cercetat după ce s-a dezbrăcat în fața a două minore, într-un parc din Turda. Șcene șocante

Poliție/ Inquam Photos/ Alex Nicodim

Poliție/ Inquam Photos/ Alex Nicodim

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 21:54

Un bărbat de 45 de ani este cercetat penal pentru ultraj contra bunelor moravuri, după ce s-ar fi dezbrăcat în fața a două minore într-un parc din municipiul Turda. Procurorii au dispus măsura controlului judiciar.

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, la data de 7 iulie a.c., în jurul orei 15.00, în timp ce s-ar fi aflat în parcul municipal situat pe strada Războieni din municipiul Turda, acesta ar fi săvârşit acte de exhibiţionism în prezenţa a două minore, de 11 ani, provocându-le o stare de temere", informează, miercuri seară, reprezentanţii Poliţiei judeţene Cluj.

Marți, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Ulterior, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda a dispus plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

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