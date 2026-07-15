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Justitie· 1 min citire
Bărbat cercetat după ce s-a dezbrăcat în fața a două minore, într-un parc din Turda. Șcene șocante
Poliție/ Inquam Photos/ Alex Nicodim
Un bărbat de 45 de ani este cercetat penal pentru ultraj contra bunelor moravuri, după ce s-ar fi dezbrăcat în fața a două minore într-un parc din municipiul Turda. Procurorii au dispus măsura controlului judiciar.
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