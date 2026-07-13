Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Viorel Pașca, administratorul azilelor ilegale, află astăzi dacă merge sau nu în arest
Publicat13 iul. 2026, 07:47
Actualizat13 iul. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS
Zi crucială pentru Viorel Pașca, patronul azilelor groazei. Acesta află dacă va ajunge după gratii pentru 30 de zile, iar ancheta în cazul său ar putea să se extindă! Procurorii au descoperit în urma perchezițiilor peste 5.000 de sedative foarte puternice. Potrivit surselor, angajații le administrau chiar și beneficiarilor care nu aveau indicație medicală pentru astfel de medicamente. De asemenea, oamenii legii iau în calcul inclusiv exhumarea în cimitirul cu sute de cruci puse de Pașca.
Citește și
- 13:43Dosarul azilelor lui Viorel Pașca se extinde la acuzații de trafic de droguri și controale la autorități
- 17:28Matei Ștefănescu, avocatul Realitatea Plus: „Orice minut în care un post TV nu emite reprezintă o atingere iremediabilă la adresa libertății de exprimare”
- 17:03Avocatul Ioan Georgescu: Legat de abuzul închipuit de Cristi Dănileț - afirmația este profund eronată
- 14:42Marius Isăilă, fostul senator PSD care a vrut să îi dea 1 milion de euro mită lui Moșteanu, judecat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News