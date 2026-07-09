Percheziții în Giurgiu după furtul a 1.000 de litri de motorină. Polițiștii au ridicat un autoturism, bani și telefoane mobile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 19:18

Polițiștii din județul Giurgiu au desfășurat mai multe percheziții domiciliare într-un dosar de furt calificat, după dispariția a aproximativ 1.000 de litri de motorină de la utilaje agricole. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat un autoturism, mii de lei în numerar, telefoane mobile și alte bunuri care ar putea avea legătură cu ancheta.

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