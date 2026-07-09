Percheziții în Giurgiu după furtul a 1.000 de litri de motorină. Polițiștii au ridicat un autoturism, bani și telefoane mobile

Polițiștii din județul Giurgiu au desfășurat mai multe percheziții domiciliare într-un dosar de furt calificat, după dispariția a aproximativ 1.000 de litri de motorină de la utilaje agricole. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat un autoturism, mii de lei în numerar, telefoane mobile și alte bunuri care ar putea avea legătură cu ancheta.
Descinderi în comuna Gogoșari într-un dosar de furt calificat
Acțiunea a avut loc miercuri dimineață, în comuna Gogoșari, fiind coordonată de polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 5 Giurgiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.
Anchetatorii au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară într-un dosar ce vizează furtul unei cantități importante de combustibil din extravilanul localității.
Aproximativ 1.000 de litri de motorină ar fi fost furați de la utilaje agricole
Potrivit cercetărilor, în noaptea de 5 spre 6 iulie, persoane necunoscute ar fi pătruns pe terenul unei societăți comerciale și ar fi sustras aproximativ 1.000 de litri de motorină din rezervoarele mai multor utilaje agricole.
Combustibilul urma să fie utilizat în campania agricolă, iar valoarea totală a prejudiciului este în curs de stabilire de către reprezentanții firmei păgubite.
Doi suspecți, identificați de polițiști
În urma activităților investigative și a probelor administrate, polițiștii au identificat doi bărbați, în vârstă de 33 și 49 de ani, ambii din comuna Gogoșari, bănuiți de implicare în furt.
Pentru documentarea cauzei, oamenii legii au efectuat percheziții la locuințele acestora, unde au descoperit mai multe bunuri relevante pentru anchetă.
Ce au ridicat anchetatorii în urma perchezițiilor
În timpul descinderilor, polițiștii au indisponibilizat și ridicat:
aproximativ 8.300 de lei în numerar;
patru telefoane mobile;
un autoturism, care urmează să fie expertizat în cadrul anchetei;
alte obiecte considerate mijloace de probă.
Toate bunurile vor fi analizate pentru a stabili dacă au fost utilizate în comiterea infracțiunii sau provin din activitatea infracțională.
Au fost descoperite și unelte de pescuit interzise
Pe lângă probele legate de furtul de motorină, polițiștii au găsit la una dintre locațiile verificate patru plase monofilament, două prostovoale și alte unelte destinate pescuitului comercial.
În aceste condiții, anchetatorii au extins cercetările și pentru infracțiunea privind deținerea ori folosirea fără drept a uneltelor de pescuit comercial interzise de lege.
Trei câini nemicrocipați, identificați la una dintre locații
În timpul verificărilor, oamenii legii au constatat și nereguli privind protecția animalelor. La una dintre gospodăriile percheziționate au fost găsite trei exemplare canine care nu erau microcipate, așa cum prevede legislația în vigoare.
Situația a fost preluată de specialiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Giurgiu.
Cercetările continuă
La acțiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului Criminalistic și Biroului pentru Protecția Animalelor.
Cei doi suspecți sunt cercetați în stare de libertate pentru furt calificat, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, recuperarea prejudiciului și identificarea eventualilor complici.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.