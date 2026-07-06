Percheziții în Republica Moldova într-un dosar de fraudă cu investiții. Anchetatorii au ridicat bani, laptopuri și telefoane

Autoritățile din Republica Moldova au desfășurat noi percheziții într-un dosar internațional care vizează o rețea specializată în fraude prin investiții fictive. Acțiunea face parte din ancheta comună desfășurată de procurorii și polițiștii din România, Republica Moldova și Ucraina, în cadrul căreia sunt investigate persoane suspectate că au înșelat zeci de cetățeni români prin intermediul unor platforme false de investiții.
Descinderi la locuințele unor suspecți din Republica Moldova
Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, procurorii moldoveni, alături de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații – Direcția pentru Combaterea Criminalității Organizate, au efectuat percheziții la mai multe adrese unde locuiesc cetățeni ai Republicii Moldova suspectați că activau în call-center-uri implicate în schema de fraudă.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat sume de bani, telefoane mobile, laptopuri, dispozitive de stocare, documente și alte mijloace de probă care ar putea contribui la documentarea activității infracționale.
Ancheta este coordonată la nivel internațional
Acțiunile desfășurate în Republica Moldova reprezintă o continuare a operațiunii comune organizate pe 25 iunie 2026 de autoritățile judiciare din România, Republica Moldova și Ucraina.
Investigația este realizată în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), sub coordonarea Eurojust și cu sprijinul Europol, având ca obiect destructurarea unei grupări implicate în fraude informatice și înșelăciuni cu investiții.
Zeci de români, convinși să investească pe platforme false
Conform anchetatorilor, membrii grupării ar fi determinat cel puțin 43 de cetățeni români să investească bani pe platforme fictive, promițând câștiguri rapide și consistente.
Pentru a câștiga încrederea victimelor, suspecții ar fi utilizat în mod ilegal imaginea unor personalități publice din România, inclusiv a premierului și a guvernatorului Băncii Naționale a României, în materiale publicitare și campanii online menite să ofere credibilitate investițiilor inexistente.
Percheziții și în Ucraina
În etapa anterioară a operațiunii internaționale, autoritățile au efectuat percheziții inclusiv la patru call-center-uri din Ucraina, considerate puncte-cheie în funcționarea rețelei.
Investigatorii încearcă acum să stabilească întreaga structură a grupării, circuitul banilor și rolul fiecărui suspect implicat în activitatea infracțională.
Șapte suspecți cercetați în România
În România sunt cercetate șapte persoane în acest dosar. Până în prezent, doar două dintre acestea au fost identificate și găsite de autorități, în timp ce demersurile pentru localizarea celorlalți suspecți continuă.
Procurorii și polițiștii din cele trei state implicate continuă administrarea probelor, urmând să dispună măsurile legale necesare în funcție de rezultatele investigației.