Percheziții în Republica Moldova într-un dosar de fraudă cu investiții. Anchetatorii au ridicat bani, laptopuri și telefoane

Publicat 6 iul. 2026, 18:02 Actualizat 9 iul. 2026, 18:35

Autoritățile din Republica Moldova au desfășurat noi percheziții într-un dosar internațional care vizează o rețea specializată în fraude prin investiții fictive. Acțiunea face parte din ancheta comună desfășurată de procurorii și polițiștii din România, Republica Moldova și Ucraina, în cadrul căreia sunt investigate persoane suspectate că au înșelat zeci de cetățeni români prin intermediul unor platforme false de investiții.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre percheziţii Moldovafraude moldova