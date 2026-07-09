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Justitie· 1 min citire
Zi decisivă pentru Viorel Pașca. Șeful azilelor ilegale află astăzi dacă va ajunge sau nu după gratii
Viorel Pașca/ Inquam Photos/ Octav Ganea
Publicat9 iul. 2026, 07:55
Actualizat9 iul. 2026, 07:59
SursăRealitatea PLUS
Zi decisivă pentru Viorel Pașca! Șeful azilelor ilegale de la Bihor află astăzi dacă va ajunge sau nu după gratii, după ce procurorii DIICOT au contestat decizia luata de judecători și au cerut o măsură mai dură în cazul lui Pașca. Între timp, acesta a primit o amendă de un milion de lei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor.
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