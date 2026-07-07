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Justitie· 2 min citire
Tribunalului București judecă azi contestația depusă de DIICOT în dosarul lui Viorel Pașca
Viorel Pașca, patronul azilelor
Publicat7 iul. 2026, 09:10
Actualizat7 iul. 2026, 09:19
Tribunalul București judecă astăzi contestația depusă de DIICOT, prin care procurorii cer arestarea lui Viorel Pașca, a unor membri ai familiei, dar și a unei asociații. De altfel, familia Pașca este așteptată astăzi la poliție, în procedura de control judiciar. Realitatea PLUS a obținut, pe surse, motivarea judecătorilor pentru impunerea acestei măsuri și nu cea a arestului, așa cum au cerut procurorii.
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