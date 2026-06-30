Românii au plătit taxe mai mari, dar statul a încasat mai puțin. PSD Alba acuză eșecul austerității

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 09:24

PSD Alba critică măsurile fiscale și de austeritate aplicate în ultimul an și susține că acestea nu au adus rezultatele promise. Social-democrații spun că oamenilor li s-a cerut să accepte taxe mai mari și sacrificii, în numele redresării economice, însă efectele nu s-ar vedea în încasările statului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre PSDmăsuri de austeritate