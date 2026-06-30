Românii au plătit taxe mai mari, dar statul a încasat mai puțin. PSD Alba acuză eșecul austerității

PSD Alba critică măsurile fiscale și de austeritate aplicate în ultimul an și susține că acestea nu au adus rezultatele promise. Social-democrații spun că oamenilor li s-a cerut să accepte taxe mai mari și sacrificii, în numele redresării economice, însă efectele nu s-ar vedea în încasările statului.
Reprezentanții PSD Alba afirmă că, potrivit datelor oficiale privind execuția bugetară, statul ar fi încasat, în primele cinci luni ale anului, mai puțini bani în termeni reali față de aceeași perioadă a anului trecut. În opinia acestora, situația arată că măsurile luate nu au întărit economia, ci au pus o presiune și mai mare pe oameni și pe firme.
Social-democrații susțin că scumpirile și taxele mai mari nu au dus la creșterea reală a veniturilor bugetare. Dimpotrivă, aceștia spun că economia încetinește, consumul scade, iar firmele și oamenii ajung să suporte nota de plată.
PSD Alba: „Cine a câștigat, de fapt?”
„În urmă cu un an, oamenilor li s-a spus că trebuie să suporte taxe mai mari și austeritate pentru ca România să își revină. Dar dacă, după toate aceste sacrificii, statul încasează, în termeni reali, mai puțini bani decât anul trecut, e firesc să ne întrebăm: cine a câștigat, de fapt?
Datele oficiale ale execuției bugetare arată că, în primele cinci luni ale anului, statul a încasat, în termeni reali, cu aproximativ 400 de milioane de lei mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu alte cuvinte, nici măcar scumpirile și taxele mai mari nu au adus mai mulți bani la buget. Este un semn clar că economia încetinește, consumul scade, iar povara pusă pe oameni nu a produs rezultatele promise. Când oamenii și firmele nu mai au bani să consume și să investească, întreaga economie încetinește. Iar nota de plată ajunge tot la cei care muncesc cinstit. România are nevoie de politici care încurajează munca, investițiile și dezvoltarea economiei, nu de măsuri care pun o povară tot mai mare pe umerii oamenilor.”
Social-democrații cer politici care să susțină economia
PSD Alba susține că România are nevoie de măsuri care să încurajeze munca, investițiile și dezvoltarea economică. Reprezentanții partidului spun că presiunea pusă pe populație și pe mediul privat nu poate fi o soluție reală pe termen lung, mai ales dacă rezultatul este scăderea consumului. În mesajul transmis, social-democrații leagă încasările mai mici de încetinirea economiei.
Aceștia spun că atunci când oamenii cumpără mai puțin, iar firmele nu mai au suficientă forță să investească, efectele se văd în tot lanțul economic. Potrivit PSD Alba, povara fiscală ajunge în final tot pe umerii celor care muncesc și plătesc taxe. Formațiunea susține că soluția nu este creșterea continuă a presiunii pe contribuabili, ci aplicarea unor politici care să ajute economia să producă mai mult și să se dezvolte.