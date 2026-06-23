CCIR a semnat un nou Memorandum de Înțelegere cu CCPIT Shanghai

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 11:13

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Council for the Promotion of International Trade Shanghai (Camera Internațională de Comerț din Shanghai – CCPIT Shanghai) au semnat, în data de 22 iunie a.c., un nou Memorandum de Înțelegere, reînnoind astfel parteneriatul instituțional dintre cele două organizații la exact trei decenii de la primul acord de cooperare, din iunie 1996.

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