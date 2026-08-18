Doliu în lumea rock. Frank Beard, bateristul trupei ZZ Top, a murit la vârsta de 77 de ani

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 aug. 2026, 22:58

Lumea muzicii rock pierde una dintre cele mai longevive și solide figuri din ultimele decenii. Frank Beard, cel care a asigurat secțiunea ritmică a trupei texane ZZ Top timp de peste o jumătate de secol, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani. Reprezentanții formației au anunțat că muzicianul s-a stins din viață la ferma sa din Richmond, Texas, înconjurat de familie, în timp ce se afla sub îngrijire paliativă.

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