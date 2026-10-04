Germania anunță un nou ajutor militar pentru Ucraina. Merz promite 1 miliard de euro, iar companiile semnează acorduri de 6,5 miliarde

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 4 oct. 2026, 21:21

Germania își menține sprijinul pentru Ucraina, în pofida intensificării atacurilor rusești. Cancelarul Friedrich Merz a anunțat duminică, la Kiev, un nou pachet de ajutor militar în valoare de 1 miliard de euro și a declarat că Berlinul nu va renunța la susținerea acordată Ucrainei.

Distribuie articolul