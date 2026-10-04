Germania anunță un nou ajutor militar pentru Ucraina. Merz promite 1 miliard de euro, iar companiile semnează acorduri de 6,5 miliarde

Germania își menține sprijinul pentru Ucraina, în pofida intensificării atacurilor rusești. Cancelarul Friedrich Merz a anunțat duminică, la Kiev, un nou pachet de ajutor militar în valoare de 1 miliard de euro și a declarat că Berlinul nu va renunța la susținerea acordată Ucrainei.
Vizita cancelarului german s-a desfășurat într-o zi în care capitala ucraineană a fost din nou vizată de atacuri cu drone. În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat loviturile asupra Kievului și altor orașe, fiind vizate infrastructura de telecomunicații, energia și transporturile, dar și obiective militare.
Merz anunță 1 miliard de euro pentru armata ucraineană
Friedrich Merz a susținut o conferință de presă alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a afirmat că Moscova încearcă să afecteze moralul populației ucrainene.
În același timp, cancelarul german a anunțat încă 350 de milioane de euro pentru reparațiile necesare infrastructurii energetice afectate de atacurile rusești. Germania, a subliniat Merz, rămâne cel mai important susținător al Ucrainei.
„Facem acest lucru nu doar pentru a proteja integritatea teritorială a Ucrainei; o facem în interesul nostru profund, pentru că este vorba despre securitatea Europei”, a afirmat Merz, spunând că Rusia desfășoară atacuri cibernetice și campanii de dezinformare care subminează ordinea democratică în Europa.
„Acest lucru demonstrează că nu ne vom lăsa intimidați”, a insistat el.
Rusia respinge acuzațiile privind desfășurarea unui război hibrid și consideră că acestea sunt nefondate și reprezintă rezultatul unei isterii antirusești.
Companiile germane au semnat acorduri de miliarde
Delegația care l-a însoțit pe Friedrich Merz la Kiev a inclus și reprezentanți ai unor companii germane. Aceștia au semnat 16 acorduri cu guvernul și companii din Ucraina, valoarea totală fiind de aproximativ 6,5 miliarde de euro, potrivit oficialilor, scrie Reuters.
Printre înțelegeri se află un acord între Ucraina și compania germană Diehl Defence pentru furnizarea de rachete destinate sistemelor de apărare aeriană IRIS-T.
Alte contracte vizează echipamente radar furnizate de Hensoldt și drone interceptoare cu propulsie cu reacție dezvoltate împreună cu Quantum Systems. Cooperarea dintre cele două țări se extinde astfel atât în zona apărării antiaeriene, cât și în domeniul dronelor.
Zelenski laudă noua dronă interceptoare
Volodimir Zelenski a evidențiat performanțele considerate promițătoare ale unei noi drone interceptoare SPYS, dezvoltată de Quantum Systems.
Președintele ucrainean a mai spus că Ucraina și Germania sunt aproape de finalizarea unui acord amplu în domeniul apărării. El afirmase anterior că înțelegerea ar urma să includă producția de drone, rachete și software-ul aferent.
Acordurile semnate în cadrul cooperării dintre cele două țări includ și proiecte privind dezvoltarea și producția unor sisteme fără pilot.
Podul de Nord din Kiev, lovit în timpul atacurilor
Una dintre loviturile rusești de duminică a vizat Podul de Nord peste râul Nipru, iar carosabilul a fost avariat, a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram.
Rusia atacă de săptămâna trecută podurile din capitala ucraineană, într-o încercare de a întrerupe legăturile dintre cele două maluri ale Kievului și rutele logistice care conectează centrul și estul Ucrainei.
Atacurile au loc în contextul intensificării loviturilor rusești asupra infrastructurii ucrainene, în timp ce autoritățile de la Kiev încearcă să mențină funcționale rețelele de transport și sistemul energetic înaintea sezonului rece.
Zelenski spune că este pregătit pentru noi discuții
Tot duminică, Volodimir Zelenski a declarat că emisarul american pentru pace, Steve Witkoff, i-a transmis un mesaj prin care a îndemnat la reluarea cât mai rapidă a discuțiilor trilaterale.
Președintele ucrainean a spus că Ucraina este dispusă să participe la o întâlnire în cursul acestei luni și că speră ca și Rusia să accepte participarea.
Zelenski a adăugat însă că aliații occidentali trebuie să exercite presiuni suplimentare asupra Moscovei pentru a contribui la încheierea războiului.