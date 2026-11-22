Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 10:00

Un incendiu devastator a izbucnit la o fabrică de dulciuri din Indonezia, unde zeci de angajați au fost surprinși de flăcări. Cel puțin trei persoane au murit, alte 36 sunt date dispărute, iar patru au fost rănite. Pompierii și echipele de salvare au continuat intervenția și duminică, 22 noiembrie, în încercarea de a găsi persoanele care ar fi rămas blocate în interiorul clădirii distruse de foc.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiu indoneziadecese indonezia