Un incendiu devastator a izbucnit la o fabrică de dulciuri din Indonezia, unde zeci de angajați au fost surprinși de flăcări. Cel puțin trei persoane au murit, alte 36 sunt date dispărute, iar patru au fost rănite. Pompierii și echipele de salvare au continuat intervenția și duminică, 22 noiembrie, în încercarea de a găsi persoanele care ar fi rămas blocate în interiorul clădirii distruse de foc.
Incendiu devastator la o fabrică de dulciuri. Zeci de angajați, de negăsit
Tragedia s-a produs sâmbătă, 21 noiembrie, la o fabrică de dulciuri din districtul Serang, provincia Banten, aflată în vestul insulei Java, la aproximativ 50 de kilometri de Jakarta. Flăcările s-au extins rapid și au cuprins o mare parte a clădirii, în timp ce mai mulți angajați se aflau încă în interior.
Potrivit autorităților indoneziene, aproximativ 60 de persoane s-ar fi aflat în fabrică în momentul izbucnirii incendiului. Echipele de intervenție au reușit să găsească 15 supraviețuitori, în timp ce alte patru persoane au fost transportate la spital și la o clinică din apropiere pentru îngrijiri medicale. Bilanțul confirmat duminică indica trei persoane decedate și 36 de dispăruți. Salvatorii încearcă să ajungă în zonele cele mai afectate ale fabricii, unde există temeri că mai mulți muncitori ar fi rămas blocați în momentul în care incendiul s-a extins, conform BBC.
Pompierii au găsit fabrica în flăcări. Intervenția a continuat și duminică
Alarma a fost dată sâmbătă, în jurul orei locale 16:30, însă, în momentul în care primele echipaje de pompieri au ajuns la fața locului, incendiul cuprinsese deja o suprafață întinsă a fabricii. Intensitatea flăcărilor a îngreunat intervenția, iar salvatorii nu au putut intra imediat în toate zonele clădirii.
Imaginile surprinse la fața locului arată un incendiu de proporții, cu flăcări care au cuprins clădirea industrială și echipaje mobilizate pentru stingerea focului. În cursul dimineții de duminică, pompierii încă încercau să lichideze focarele rămase, în timp ce echipele specializate căutau persoanele dispărute. Operațiunile sunt dificile și din cauza distrugerilor provocate de incendiu. Salvatorii trebuie să verifice porțiunile avariate ale clădirii, fără să își pună în pericol propria siguranță. Cel puțin un trup neînsuflețit a fost recuperat dintre ruine în timpul intervenției de duminică dimineață.
Familiile angajaților dispăruți așteaptă vești în fața fabricii
În timp ce echipele de intervenție continuă căutările, rudele muncitorilor dispăruți s-au adunat în apropierea fabricii. Oamenii așteaptă informații despre cei dragi, în condițiile în care zeci de angajați nu au fost încă găsiți. Autoritățile au mobilizat echipe comune de căutare și salvare pentru verificarea zonelor distruse de incendiu. Prioritatea este localizarea persoanelor dispărute și recuperarea celor care ar putea fi încă în interiorul clădirii. Agenția Națională pentru Căutare și Salvare din Indonezia a anunțat că operațiunile vor continua, iar echipele de intervenție încearcă să ajungă în toate spațiile în care s-ar putea afla victime.
Fabrica aparține unui important producător de dulciuri din Indonezia
Unitatea industrială afectată de incendiu aparține companiei PT Fonusa Agung Mulia, care face parte din grupul UNIFAM, unul dintre marii producători de alimente și băuturi din Indonezia. Autoritățile încearcă acum să stabilească de unde a pornit focul și cum s-a extins atât de repede. Pompierii au explicat că, la momentul sosirii echipajelor, incendiul era deja foarte puternic, ceea ce a îngreunat inclusiv verificarea sistemelor de protecție împotriva incendiilor. Căutările continuă, iar numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce salvatorii reușesc să pătrundă în zonele distruse ale fabricii. Pentru moment, 36 de persoane rămân de negăsit, în timp ce familiile lor așteaptă vești de la echipele de intervenție.