Mii de persoane au protestat sâmbătă la Paris și în mai multe orașe din Franța, pentru al șaselea weekend consecutiv, denunțând degradarea serviciilor publice, scumpirea vieții și inegalitățile sociale, relatează AFP.
”Vreau să trăiesc, nu să supraviețuiesc”, mesajul protestatarilor
La manifestația de la Paris au fost arborate steaguri și însemne ale sindicatelor, partidelor de stânga, organizațiilor studențești și mișcării Vestelor Galbene.
Un grup de manifestanți a instalat pietre funerare simbolice, proclamând moartea serviciilor publice din Franța, inclusiv a sistemului de asigurări sociale și a educației.
Alți protestatari au afișat mesaje precum ”Vreau să trăiesc, nu să supraviețuiesc” și ”Nu permisului de a ucide”, făcând referire la legea adoptată vineri de Parlamentul francez, care extinde protecția juridică a forțelor de ordine în cazul folosirii armelor.
Numărul manifestanților, în scădere față de octombrie
Deși manifestațiile de sâmbătă au fost în mare parte pașnice, au fost semnalate și incidente violente izolate. Prin comparație, protestele din 17 octombrie au mobilizat aproximativ 550.000 de persoane la nivel național, potrivit Ministerului francez de Interne, și au fost însoțite de violențe, jafuri și incendieri în mai multe orașe.
Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a declarat că manifestațiile de sâmbătă au început într-o atmosferă ”în general calmă”, participarea fiind mai redusă decât la mobilizările precedente.
Mișcarea de protest a fost declanșată la jumătatea lunii septembrie de elevi de liceu, care au cerut condiții mai bune de studiu. Ulterior, aceasta s-a extins la nivel național, reunind nemulțumiri legate de creșterea costului vieții, degradarea serviciilor publice și violențele poliției.