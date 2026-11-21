Publicat 21 nov. 2026, 19:26 Actualizat 21 nov. 2026, 19:28

Mii de persoane au protestat sâmbătă la Paris și în mai multe orașe din Franța, pentru al șaselea weekend consecutiv, denunțând degradarea serviciilor publice, scumpirea vieții și inegalitățile sociale, relatează AFP.

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