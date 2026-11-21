Donald Trump a revenit în Statele Unite după turneul din Asia și a prezentat rezultatele negocierilor purtate cu Vladimir Putin, Xi Jinping și liderii mai multor state asiatice. Președintele american vorbește despre acorduri comerciale avantajoase, reducerea riscului unui conflict nuclear și posibilitatea scăderii prețurilor la petrol și benzină. În același timp, discuțiile despre Ucraina, purtate fără participarea directă a Kievului și a liderilor europeni la summitul din China, ridică întrebări importante privind viitorul securității continentului. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, a analizat strategia liderului american și implicațiile întâlnirii istorice dintre cele trei mari puteri.
În conferința de presă susținută vineri, 20 noiembrie, Donald Trump a vorbit atât despre relațiile internaționale, cât și despre problemele economice care îi preocupă pe americani. Liderul de la Washington a încercat să prezinte turneul drept un succes diplomatic și comercial, punând accent pe relațiile cu Rusia și China, pe noile contracte pentru companiile americane și pe perspectivele unor prețuri mai mici la energie.
Ana Maria Păcuraru, despre întâlnirea Trump-Putin-Xi. Europa, în afara negocierilor din China
Unul dintre cele mai importante momente ale turneului a fost întâlnirea trilaterală dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurată în China. Cei trei lideri au discutat despre securitatea internațională, riscurile nucleare și conflictele care influențează relațiile dintre marile puteri.
Summitul s-a încheiat cu o declarație comună prin care Statele Unite, Rusia și China au reafirmat că un război nuclear nu trebuie purtat niciodată. Totodată, liderii au convenit să continue dialogul privind reducerea riscurilor nucleare, inclusiv prin implicarea Chinei în discuții care până acum au fost dominate de Washington și Moscova. În analiza sa, Ana Maria Păcuraru a atras atenția asupra implicațiilor acestei întâlniri pentru Europa, în special în ceea ce privește războiul din Ucraina. Deși subiectul a fost abordat în discuțiile dintre marile puteri, reprezentanții Kievului și liderii europeni nu au participat la reuniunea trilaterală.
Donald Trump a susținut că Vladimir Putin își dorește încheierea conflictului prin negocieri diplomatice, dar a recunoscut că ostilitatea dintre liderul rus și președintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă un obstacol important.
În privința sprijinului militar pentru Ucraina, președintele american a insistat că Statele Unite nu mai oferă armament în aceleași condiții ca în trecut. Potrivit explicațiilor sale, statele europene cumpără echipamente militare americane și le transferă ulterior Ucrainei. Separat de summitul din China, liderii europeni și reprezentanții Kievului au purtat consultări la Berlin cu emisari ai administrației americane, în încercarea de a-și susține pozițiile privind eventualele condiții de pace.
Strategia comercială a lui Trump în Asia. Ce au obținut Statele Unite
Ana Maria Păcuraru a analizat și componenta economică a turneului, în care Donald Trump a pus accent pe contractele comerciale și pe achizițiile de produse americane.
Președintele Statelor Unite a prezentat acordurile negociate cu Filipine și Thailanda drept exemple ale modului în care Washingtonul poate transforma relațiile diplomatice în avantaje pentru economia americană.
În Filipine, administrația americană a prezentat angajamente pentru achiziția de produse agricole și energetice din SUA. Unul dintre contractele importante privește cumpărarea de aeronave Boeing de către Philippine Airlines.
În cazul Thailandei, negocierile comerciale vizează reducerea semnificativă a taxelor vamale pentru produsele americane. Acordul se află în proces de definitivare, iar Washingtonul urmărește obținerea unui acces mai larg pe piața asiatică pentru producătorii din Statele Unite. Pentru Trump, aceste înțelegeri reprezintă și un argument economic în fața alegătorilor americani, după rezultatele nefavorabile înregistrate de republicani la alegerile din noiembrie.
Trump promite benzină mai ieftină. Negocierile cu Iranul ar putea influența prețul petrolului
După revenirea la Washington, Donald Trump a pus accent și pe costul vieții din Statele Unite. Președintele american a susținut că prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 20% în luna noiembrie și că benzina s-a ieftinit, prezentând aceste evoluții drept un rezultat favorabil pentru consumatori. Liderul american a legat perspectivele pieței energetice inclusiv de negocierile cu Iranul. Trump a afirmat că Teheranul își dorește un acord, dar că Washingtonul nu va accepta o înțelegere pe care o consideră insuficientă.
În același timp, președintele a reluat criticile la adresa Rezervei Federale, pe care o acuză că menține dobânzile la un nivel prea ridicat. Mesajele economice vin într-un moment în care administrația americană încearcă să pună în valoare atât rezultatele negocierilor externe, cât și promisiunile privind reducerea cheltuielilor populației.