Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 nov. 2026, 08:34

Donald Trump a revenit în Statele Unite după turneul din Asia și a prezentat rezultatele negocierilor purtate cu Vladimir Putin, Xi Jinping și liderii mai multor state asiatice. Președintele american vorbește despre acorduri comerciale avantajoase, reducerea riscului unui conflict nuclear și posibilitatea scăderii prețurilor la petrol și benzină. În același timp, discuțiile despre Ucraina, purtate fără participarea directă a Kievului și a liderilor europeni la summitul din China, ridică întrebări importante privind viitorul securității continentului. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, a analizat strategia liderului american și implicațiile întâlnirii istorice dintre cele trei mari puteri.

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