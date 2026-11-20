Încă o țară vecină cu Rusia vrea închiderea granițelor. „Este prea periculos”
Andris Kulbergs. Foto: Profimedia
Șeful guvernului de la Riga cere închiderea granițelor europene pentru cetățenii ruși și avertizează că verificarea unui număr atât de mare de persoane este imposibilă. Liderul leton susține că Europa nu trebuie să revină la relații normale cu Moscova.
Premierul Letoniei cere UE să nu mai permită intrarea cetățenilor ruși
Uniunea Europeană ar trebui să își închidă granițele pentru toți cetățenii Federației Ruse, consideră premierul Letoniei, Andris Kulbergs. Oficialul de la Riga avertizează că statele membre nu au suficiente resurse pentru a verifica numărul mare de turiști ruși cărora li se permite în continuare accesul în spațiul comunitar.
Într-un interviu acordat publicației POLITICO, Kulbergs a susținut că menținerea actualului regim de acces prezintă riscuri și că Bruxellesul nu ar trebui să dea dovadă de slăbiciune în relația cu Moscova.
„În prezent, este prea periculos să permitem accesul unui număr atât de mare de persoane în UE. Nu trebuie să cedăm în fața Rusiei, nu trebuie să arătăm slăbiciune”, a declarat Kulbergs. „Nimeni nu poate verifica un număr atât de mare de persoane.”
Liderul leton a exclus și perspectiva unei normalizări a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia după o eventuală încetare a focului în Ucraina. În opinia sa, chiar dacă luptele s-ar opri, statele europene nu ar trebui să revină la politica pe care o aveau înainte de declanșarea războiului.
„Unii cred că, după o încetare a focului, relațiile cu Rusia pot reveni la normal. Acest lucru nu este posibil. Este o nouă eră”, a afirmat premierul.
Letonia vrea reguli mai stricte pentru acordarea vizelor rușilor
Poziția exprimată de Kulbergs vine în continuarea demersurilor prin care mai multe state europene au cerut înăsprirea condițiilor de intrare pentru cetățenii ruși. În luna iunie, Letonia s-a alăturat altor zece țări care au semnat o scrisoare inițiată de Suedia și adresată Bruxellesului, prin care solicitau restricții suplimentare privind eliberarea vizelor.
În octombrie, comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, declara pentru POLITICO că Executivul comunitar ar putea veni cu o propunere în această direcție anul viitor.
Kulbergs susține că măsurile de control trebuie înăsprite și din cauza intensificării acțiunilor hibride atribuite Rusiei pe flancul estic al NATO. Premierul leton a avertizat că situația de securitate se deteriorează și a invocat un incident recent din Estonia.
Premierul leton acuză Rusia de pregătirea unor atacuri în Estonia
Andris Kulbergs a afirmat că forțele speciale din Letonia și Estonia au arestat, în weekendul precedent, opt persoane pe teritoriul estonian. Potrivit relatării sale, acestea ar fi primit instrucțiuni concrete pentru a ataca o unitate de producție care contribuie la sprijinirea Ucrainei.
„Situația escaladează”, a spus premierul leton, referindu-se la intensificarea acțiunilor atribuite Rusiei în regiune.
Oficialul a indicat Moscova drept responsabilă pentru presupusa operațiune și a susținut că persoanele reținute aveau o țintă precisă.
„Rusia se află în spatele acestui lucru”, a afirmat Kulbergs.
„O iarnă a adevărului”, în timp ce Rusia atacă infrastructura Ucrainei
Premierul Letoniei a descris lunile următoare drept „o iarnă a adevărului”, avertizând asupra efectelor pe care atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene le-ar putea avea în perioada rece. Potrivit lui Kulbergs, Moscova vizează sistemele de alimentare cu apă, încălzire și electricitate ale Ucrainei, în condițiile în care progresele obținute pe front sunt limitate.
În paralel, liderul leton consideră că Rusia încearcă să influențeze opinia publică din Germania și din alte state europene, folosind temerile populației pentru a diminua sprijinul acordat Kievului.
Kulbergs a indicat Germania drept una dintre țintele acestei strategii și a susținut că Vladimir Putin urmărește să determine populația să facă presiuni asupra propriului guvern pentru oprirea ajutorului destinat Ucrainei.
„Putin vrea ca germanii să fie înspăimântați și să ceară guvernului lor să nu mai sprijine Ucraina”, a declarat premierul.
Ce spune liderul leton despre întâlnirea dintre Trump, Putin și Xi Jinping
Andris Kulbergs a comentat și summitul desfășurat joi la Shenzhen, la care au participat Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin. Premierul a respins comparațiile cu Conferința de la Ialta din februarie 1945, considerând că temerile privind o nouă înțelegere între marile puteri asupra Europei sunt exagerate.
În opinia sa, întâlnirea nu a reprezentat o victorie diplomatică pentru liderul de la Kremlin. Dimpotrivă, Kulbergs a susținut că Vladimir Putin a ieșit umilit din această reuniune.
Conferința de la Ialta, organizată în februarie 1945, i-a reunit pe președintele american Franklin D. Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și liderul sovietic Iosif Stalin. Cei trei au discutat direcțiile ordinii europene de după război, iar reuniunea este considerată pe scară largă un moment care a lăsat o mare parte a Europei Centrale și de Est sub dominație sovietică.
Apel către Germania și celelalte state europene să continue sprijinul pentru Ucraina
În contextul presiunilor generate de război și al dezbaterilor privind ajutorul acordat Kievului, premierul leton le-a cerut statelor europene mai mari, în special Germaniei, să nu cedeze în fața oboselii provocate de conflict.
Kulbergs a susținut că sprijinirea Ucrainei și opoziția față de agresiunea rusă nu sunt incompatibile cu obținerea susținerii alegătorilor. El a respins astfel ideea că liderii politici care adoptă o poziție fermă față de Moscova ar risca automat să piardă sprijinul public.
„Este pe deplin posibil să fii pro-european, să sprijini cu fermitate Ucraina, să te opui agresorului și, în același timp, să câștigi alegerile cu o majoritate confortabilă”, a afirmat premierul leton.
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