Publicat 21 nov. 2026, 00:02 Actualizat 21 nov. 2026, 00:04

Șeful guvernului de la Riga cere închiderea granițelor europene pentru cetățenii ruși și avertizează că verificarea unui număr atât de mare de persoane este imposibilă. Liderul leton susține că Europa nu trebuie să revină la relații normale cu Moscova.

Distribuie articolul