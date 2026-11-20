Două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, vineri, înregistrându-se două incidente distincte, la interval de mai multe ore. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, primul survol a fost detectat la ora 01:19, iar cel de-al doilea la 14:48. Ambele aparate au intrat pe teritoriul moldovenesc dinspre Ucraina și au părăsit ulterior spațiul aerian național.
rimul incident a fost semnalat în cursul nopții, la ora 01:19. Conform datelor prezentate de Ministerul Apărării, drona a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Sadkivți, situată în regiunea Vinița din Ucraina.
Aparatul de zbor fără pilot a traversat teritoriul moldovenesc și a ieșit din spațiul aerian național la ora 01:28, deplasându-se în direcția localității Lucăceni, din raionul Cernăuți, Ucraina.
Al doilea incident, înregistrat în raionul Ștefan Vodă
Cea de-a doua încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova a fost constatată vineri după-amiază, la ora 14:48.
Potrivit informațiilor furnizate de autorități, o altă dronă a pătruns pe teritoriul național dinspre localitatea Iaski, regiunea Odesa, Ucraina. Aparatul a traversat spațiul aerian moldovenesc în direcția localității Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă.
Survolul s-a încheiat după aproximativ un minut. La ora 14:49, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova în apropierea localității Tudora, din același raion, continuându-și deplasarea spre localitatea Udobnoe, regiunea Odesa, Ucraina.
Ministerul Apărării confirmă două încălcări ale spațiului aerian
Cele două incidente au fost confirmate de Ministerul Apărării din Republica Moldova, care a raportat pătrunderea neautorizată a două aparate de zbor fără pilot în spațiul aerian național.
Cele două survolări au avut loc în aceeași zi, pe fondul războiului din Ucraina și al incidentelor repetate care implică drone în apropierea granițelor Republicii Moldova.