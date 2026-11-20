Scris de Iulian Budusan Publicat: 20 nov. 2026, 22:36

Două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, vineri, înregistrându-se două incidente distincte, la interval de mai multe ore. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, primul survol a fost detectat la ora 01:19, iar cel de-al doilea la 14:48. Ambele aparate au intrat pe teritoriul moldovenesc dinspre Ucraina și au părăsit ulterior spațiul aerian național.

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