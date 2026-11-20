Tusea poate persista o perioadă după o infecție respiratorie, dar episoadele care continuă săptămâni întregi pot avea și alte explicații. Identificarea cauzei este importantă mai ales atunci când simptomul afectează somnul și activitățile zilnice.
Tusea cronică este definită la adulți prin persistența simptomului mai mult de opt săptămâni. Printre cauzele frecvente se numără astmul bronșic, rinita și rinosinuzita, refluxul gastroesofagian, fumatul și utilizarea anumitor medicamente pentru hipertensiune. Uneori, tusea este provocată de sensibilitatea crescută a reflexului de tuse, chiar și după dispariția factorului care a declanșat-o inițial.
Evaluarea începe cu istoricul simptomelor, examinarea clinică și, de regulă, radiografie toracică și spirometrie. În funcție de rezultate, pot fi necesare investigații alergologice, pneumologice sau gastroenterologice. Tratamentul urmărește cauza identificată, iar prezența sângelui în spută, scăderea inexplicabilă în greutate sau dificultățile importante de respirație impun o evaluare medicală promptă.
Ai grijă de tine!
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