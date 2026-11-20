Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 nov. 2026, 07:40

Tusea poate persista o perioadă după o infecție respiratorie, dar episoadele care continuă săptămâni întregi pot avea și alte explicații. Identificarea cauzei este importantă mai ales atunci când simptomul afectează somnul și activitățile zilnice.

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