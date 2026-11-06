Cum sunt examinate arterele inimii

Durerea în piept apărută la efort poate indica reducerea fluxului de sânge către mușchiul inimii. Atunci când medicul suspectează îngustări importante ale arterelor coronare, o investigație invazivă poate stabili exact localizarea și severitatea lor.
Coronarografia se realizează prin introducerea unui cateter subțire într-o arteră de la nivelul mâinii sau din regiunea inghinală, care este avansat până la originea arterelor coronare. Prin administrarea unei substanțe de contrast și folosirea imaginilor radiologice, medicul vizualizează arterele care alimentează inima și identifică îngustările sau blocajele. Procedura se realizează de obicei cu anestezie locală, pacientul fiind conștient.
Rezultatul permite stabilirea celei mai potrivite strategii terapeutice, de la medicație până la angioplastie coronariană sau bypass aortocoronarian. În anumite cazuri, dacă este identificată o îngustare care necesită tratament, medicul poate continua în aceeași ședință cu angioplastie și implantare de stent. Astfel, investigația poate fi urmată imediat de restabilirea circulației prin artera afectată.
Ai grijă de tine!
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