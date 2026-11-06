Cum sunt examinate arterele inimii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 nov. 2026, 08:04

Durerea în piept apărută la efort poate indica reducerea fluxului de sânge către mușchiul inimii. Atunci când medicul suspectează îngustări importante ale arterelor coronare, o investigație invazivă poate stabili exact localizarea și severitatea lor.

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