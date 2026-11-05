Înșelăciune de peste 200.000 de lei cu aparate SelfPay și PayPoint! Angajații magazinelor erau păcăliți prin telefoane de falși tehnicieni

Publicat 5 nov. 2026, 17:13 Actualizat 5 nov. 2026, 17:14

O schemă de înșelăciune care viza terminalele SelfPay și PayPoint a provocat un prejudiciu de peste 200.000 de lei. Mai mulți angajați ai unor magazine au fost convinși, prin apeluri telefonice, să efectueze transferuri ilegale de bani, după ce persoane necunoscute s-au prezentat drept tehnicieni ai operatorilor și au invocat presupuse operațiuni de mentenanță sau actualizări de software.

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