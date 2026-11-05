Descinderi în forță în toată țara: 397 de percheziții în megaoperațiunea JUPITER 6

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 nov. 2026, 08:24

Poliția Română și procurorii au declanșat joi una dintre cele mai ample acțiuni din acest an, în cadrul Operațiunii „JUPITER” 6. Nu mai puțin de 397 de percheziții domiciliare au loc simultan în București și în mai multe județe, vizând infracțiuni grave, de la evaziune fiscală și spălare de bani până la trafic de arme, agresiuni sexuale asupra minorilor și infracțiuni de mediu. Poliția Română și procurorii au declanșat joi una dintre cele mai ample acțiuni din acest an, în cadrul Operațiunii „JUPITER” 6. Nu mai puțin de 397 de percheziții domiciliare au loc simultan în București și în mai multe județe, vizând infracțiuni grave, de la evaziune fiscală și spălare de bani până la trafic de arme, agresiuni sexuale asupra minorilor și infracțiuni de mediu.

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