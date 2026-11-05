Descinderi în forță în toată țara: 397 de percheziții în megaoperațiunea JUPITER 6

Poliția Română și procurorii au declanșat joi una dintre cele mai ample acțiuni din acest an, în cadrul Operațiunii „JUPITER” 6. Nu mai puțin de 397 de percheziții domiciliare au loc simultan în București și în mai multe județe, vizând infracțiuni grave, de la evaziune fiscală și spălare de bani până la trafic de arme, agresiuni sexuale asupra minorilor și infracțiuni de mediu.
Poliția Română și procurorii au declanșat joi una dintre cele mai ample acțiuni din acest an, în cadrul Operațiunii „JUPITER” 6. Nu mai puțin de 397 de percheziții domiciliare au loc simultan în București și în mai multe județe, vizând infracțiuni grave, de la evaziune fiscală și spălare de bani până la trafic de arme, agresiuni sexuale asupra minorilor și infracțiuni de mediu.
Anchetatorii au identificat până în prezent prejudicii de peste 33 de milioane de lei, iar operațiunea vizează recuperarea sumelor obținute ilegal și destructurarea unor mecanisme infracționale complexe, a transmis Poliția Română, într-unn comunicat..
91 de acțiuni operative și 397 de percheziții în ziua a patra a Operațiunii „JUPITER” 6
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române au anunțat că, în cursul zilei de 5 noiembrie 2026, sunt desfășurate 91 de acțiuni operative în cadrul Operațiunii „JUPITER” 6.
În acest context, oamenii legii pun în aplicare 397 de mandate de percheziție domiciliară în București și în mai multe județe din țară, într-o serie de dosare penale care vizează un spectru larg de activități infracționale.
Infracțiuni economice, arme deținute ilegal și fapte grave împotriva minorilor
Anchetele aflate în desfășurare vizează evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, abuzul în serviciu, gestiunea frauduloasă, falsul și uzul de fals, falsul informatic, proxenetismul, furtul și furtul calificat.
De asemenea, procurorii investighează cauze privind tentativa la omor, agresiunea sexuală asupra minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și exercitarea fără drept a unor profesii sau activități.
O componentă importantă a operațiunii o reprezintă combaterea infracțiunilor la regimul armelor și munițiilor. Potrivit anchetatorilor, în mai multe dosare sunt cercetate persoane suspectate că au achiziționat online sau dețin fără autorizație arme și muniții, inclusiv arme letale.
Prejudicii de peste 33 de milioane de lei și măsuri de recuperare a banilor
În urma investigațiilor desfășurate până acum, autoritățile au identificat prejudicii estimate la peste 33.090.760 de lei.
Polițiștii și procurorii urmăresc identificarea bunurilor provenite din activități infracționale, indisponibilizarea acestora și instituirea măsurilor asigurătorii necesare pentru recuperarea prejudiciilor produse atât bugetului de stat, cât și persoanelor fizice sau juridice afectate.
Vizate și infracțiunile de mediu
Operațiunea „JUPITER” 6 are o componentă importantă dedicată protejării mediului și patrimoniului natural. Sunt investigate activități ilegale de gestionare și abandonare a deșeurilor, dezmembrări auto fără autorizație, transporturi ilegale de deșeuri, precum și tăieri ilegale și furturi de arbori.
Pe lângă percheziții, autoritățile pun în executare mandate de aducere, desfășoară audieri și aplică sechestre asupra bunurilor identificate în cadrul anchetelor.
Potrivit autorităților, scopul acțiunilor este administrarea probelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și destructurarea rețelelor infracționale care au stat la baza comiterii faptelor investigate.