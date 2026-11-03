Călin Georgescu, audiat în dosarul de propagandă legionară. Avocații cer astăzi arest la domiciliu

Călin Georgescu ajunge marți în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară și promovarea unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război. Fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi adus de la Arestul Central, unde se află în arest preventiv într-un alt dosar, de înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. În această cauză, DIICOT investighează traseul banilor care ar fi fost transferați din Elveția în Letonia.
UPDATE - Avocații lui Călin Georgescu au ajuns la Judecătoria Sectorului 1
Pe 5 noiembrie, magistrații judecătoriei Sectorului 1 vor analiza solicitarea avocaților privind înlocuirea măsurii de arest preventiv dispuse în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale cu măsura arestului la domiciliu.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Călin Georgescu rămâne în arest până pe 27 noiembrie
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv până la data de 27 noiembrie, după ce Curtea de Apel București i-a respins, pe 28 octombrie, contestația împotriva deciziei instanței inferioare de prelungire a măsurii preventive.
Fostul candidat la Președinție se află din 29 septembrie în Arestul Central al Capitalei, fiind cercetat într-un dosar de înșelăciune în care prejudiciul este estimat la 1,1 milioane de euro.
Acuzațiile care i se aduc lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
Separat de dosarul de înșelăciune, Călin Georgescu a fost trimis în judecată, la 2 iulie 2025, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Acesta este acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată, prin cinci acte materiale.
Potrivit rechizitoriului, faptele ar fi fost comise în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, în cadrul unor intervenții publice, interviuri, declarații și postări online.
Anchetatorii susțin că Georgescu ar fi promovat idei și concepții asociate ideologiei fasciste și legionare, între care mobilizarea națională în jurul unui proiect de regenerare spirituală, necesitatea unui lider autoritar și carismatic, glorificarea excesivă a trecutului istoric și identificarea unor presupuşi inamici ai statului.
De asemenea, procurorii îl acuză că ar fi elogiat mai multe figuri istorice asociate Mișcării Legionare, printre care Corneliu Zelea Codreanu și Ion Moța, dar și pe mareșalul Ion Antonescu, condamnat definitiv pentru crime de război.
Unul dintre episoadele menționate în rechizitoriu datează din 2 octombrie 2021, când, în timpul unui discurs susținut în Piața Universității din București, la un protest împotriva restricțiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19, Georgescu ar fi efectuat salutul legionar.
Potrivit procurorilor, prin declarațiile și aparițiile sale publice, acesta ar fi urmărit să schimbe percepția asupra încadrării istorice a Mișcării Legionare și să contribuie la normalizarea și revitalizarea ideologiei legionare.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Sectorului 1 București, instanța competentă să soluționeze cauza în primă instanță.
În acest dosar, Georgescu scăpase anterior de măsura controlului judiciar. La 3 aprilie, Tribunalul București i-a admis contestația și a desființat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care dispusese menținerea măsurii preventive.