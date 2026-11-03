Călin Georgescu, audiat în dosarul de propagandă legionară. Avocații cer astăzi arest la domiciliu

Publicat 3 nov. 2026, 09:06 Actualizat 3 nov. 2026, 09:36

Călin Georgescu ajunge marți în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară și promovarea unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război. Fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi adus de la Arestul Central, unde se află în arest preventiv într-un alt dosar, de înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. În această cauză, DIICOT investighează traseul banilor care ar fi fost transferați din Elveția în Letonia.

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