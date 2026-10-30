România, condamnată din nou la CEDO pentru Dosarul Revoluției! Statul plătește 530.000 de euro
Decembrie 1989
România a fost condamnată din nou la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru felul în care a fost anchetată Revoluția din decembrie 1989. La aproape 37 de ani de la căderea regimului comunist, familiile celor uciși și oamenii răniți în timpul evenimentelor încă așteaptă să afle cine a fost responsabil pentru tragediile prin care au trecut, conform Realitatea PLUS.
Judecătorii europeni au stabilit că autoritățile române nu au făcut suficient pentru a duce ancheta la capăt într-un timp rezonabil. Statul trebuie să plătească despăgubiri de 530.000 de euro către 20 de persoane care au reclamat lipsa unei anchete eficiente. Fiecare va primi câte 26.500 de euro, iar banii trebuie achitați în termen de trei luni.
România, condamnată din nou la CEDO. Statul trebuie să plătească 530.000 de euro
Hotărârea a fost pronunțată în cauza Gîndilă și alții împotriva României și privește 20 de persoane care au cerut dreptate pentru ceea ce s-a întâmplat în timpul Revoluției din 1989. Dintre acestea, 15 sunt rude ale unor oameni împușcați mortal, iar celelalte cinci au fost rănite chiar în timpul evenimentelor.
Reclamanții s-au adresat judecătorilor europeni pentru că, după mai bine de trei decenii, ancheta din România nu a reușit să stabilească toate responsabilitățile pentru morții și răniții din acele zile. CEDO le-a dat dreptate și a obligat statul român să plătească fiecăruia câte 26.000 de euro daune morale, la care se adaugă 500 de euro pentru cheltuielile de judecată. În total, despăgubirile ajung la 530.000 de euro, bani care vor fi plătiți de statul român.
De ce a fost condamnată România. Ancheta Revoluției durează de aproape 37 de ani
Judecătorii de la Strasbourg au constatat că autoritățile române nu au anchetat suficient de repede și de eficient crimele comise în decembrie 1989. Dosarul principal a fost deschis în 1990, la scurt timp după Revoluție, însă a trecut prin numeroase amânări, reluări ale cercetărilor și decizii care au întârziat ajungerea la o soluție.
CEDO a amintit că România mai fusese condamnată pentru probleme asemănătoare, inclusiv pentru perioadele lungi în care anchetatorii nu au făcut progrese, pentru faptul că victimele nu au fost implicate suficient în cercetări și pentru informațiile puține oferite publicului. Cu alte cuvinte, oamenii care și-au pierdut copiii, părinții sau soții au fost nevoiți să aștepte zeci de ani fără să primească toate răspunsurile. Curtea a stabilit că statul român a încălcat obligația de a investiga eficient decesele și rănirile grave, obligație care face parte din protejarea dreptului la viață.
Cine sunt oamenii care vor primi despăgubiri. Familii care așteaptă dreptate din 1989
Printre cei care au câștigat procesul la CEDO se numără rudele unor persoane ucise în decembrie 1989 la Sibiu, Brașov, București, Constanța, Otopeni și Buzău, dar și oameni care au supraviețuit după ce au fost împușcați. Unul dintre cazurile prezentate judecătorilor este cel al lui Dan Gheorghe Gîndilă, împușcat pe 22 decembrie 1989, în fața sediului poliției județene din Sibiu. Bărbatul a murit pe 2 februarie 1990, din cauza rănilor, iar mama și fratele său au cerut despăgubiri.
Tot la Sibiu, Victor Cioran a fost ucis prin împușcare pe 23 decembrie 1989, în apropierea unei unități militare. Soția și copiii săi se numără printre cei care au câștigat procesul. În alte cazuri, reclamanții au fost împușcați lângă Televiziunea Română sau în apropierea Ministerului Apărării. Pentru aceste familii, banii acordați de CEDO nu pot înlocui persoanele pierdute, iar întrebările despre tragediile din 1989 rămân.
Dosarul Revoluției, întors la Parchet după ani de anchetă. Ce s-a întâmplat în 2024
Dosarul Revoluției a trecut prin numeroase etape, fără ca procesul principal să ajungă la o hotărâre definitivă privind responsabilitatea celor acuzați de crime împotriva umanității. În aprilie 2019, procurorii militari au trimis în judecată mai multe persoane, printre care fostul președinte Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu și fostul comandant al Aviației Militare Iosif Rus.
Au urmat însă probleme legate de rechizitoriu și de felul în care fusese pregătit dosarul. Pe 20 septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv restituirea Dosarului Revoluției la Parchet, după ce judecătorii au constatat că neregulile nu fuseseră remediate. Practic, după zeci de ani de cercetări, dosarul s-a întors din nou la procurori, iar oamenii care așteptau să afle adevărul au fost puși în situația de a aștepta și mai mult.
CEDO a mai condamnat România pentru crimele de la Revoluție. Problemele se repetă
Nu este prima dată când România pierde un proces la Strasbourg din cauza anchetei Revoluției. În mai 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat deja probleme grave în cercetarea evenimentelor din decembrie 1989, în cauza Asociația 21 Decembrie 1989 și alții împotriva României. Au urmat și alte hotărâri, inclusiv în 2013 și 2015, când mai multe persoane au primit despăgubiri pentru că statul nu reușise să le ofere dreptate într-un timp rezonabil. Mai recent, pe 27 octombrie 2026, CEDO a condamnat din nou România în cazul familiei lui Iancu Sandu, un bărbat împușcat mortal într-un spital din Brașov, pe 24 decembrie 1989. Soția și cei doi copii ai acestuia au primit fiecare 23.500 de euro, inclusiv cheltuieli de judecată. Este o hotărâre separată de cea privind cele 20 de persoane care vor încasa în total 530.000 de euro.
Ce se întâmplă dacă România nu plătește despăgubirile în termen de trei luni
Hotărârea CEDO este definitivă, iar România are la dispoziție trei luni pentru a plăti sumele stabilite. Banii vor fi transformați în lei la cursul valutar din ziua plății, iar în cazul în care statul depășește termenul, se vor adăuga dobânzi. Acestea vor fi calculate pe baza ratei marginale de creditare a Băncii Centrale Europene, la care se adaugă trei puncte procentuale.
Totuși, plata despăgubirilor nu înseamnă că Dosarul Revoluției este rezolvat sau că ancheta penală poate fi închisă. Decizia de la Strasbourg privește modul în care autoritățile au desfășurat cercetările și faptul că acestea au durat nejustificat de mult. Stabilirea vinovăției celor implicați în crimele din decembrie 1989 rămâne în sarcina justiției din România.
Aproape 37 de ani de la Revoluție, iar familiile victimelor încă așteaptă adevărul
În decembrie 1989, România a trecut prin zile care au schimbat definitiv istoria țării. Revoltele începute la Timișoara s-au extins, regimul lui Nicolae Ceaușescu s-a prăbușit, iar sute de oameni au murit în confruntările care au avut loc înainte și după 22 decembrie. Alți români au fost răniți, iar multe familii nu au aflat nici astăzi cine a dat ordinele, cine a tras și de ce au fost ucise persoane care sperau la o viață liberă.
După aproape 37 de ani, dosarul principal nu are încă o soluție definitivă. Noua condamnare la CEDO arată că întârzierea anchetei nu este doar o problemă a justiției românești, ci și o încălcare a obligațiilor pe care statul și le-a asumat față de cetățeni. Pentru urmașii celor uciși, adevărul despre Revoluție rămâne mai important decât despăgubirile pe care statul trebuie acum să le plătească.
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