România, condamnată din nou la CEDO pentru Dosarul Revoluției! Statul plătește 530.000 de euro

Publicat 30 oct. 2026, 07:19 Sursă Realitatea PLUS

România a fost condamnată din nou la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru felul în care a fost anchetată Revoluția din decembrie 1989. La aproape 37 de ani de la căderea regimului comunist, familiile celor uciși și oamenii răniți în timpul evenimentelor încă așteaptă să afle cine a fost responsabil pentru tragediile prin care au trecut, conform Realitatea PLUS.

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