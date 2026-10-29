Toni Neacșu acuză Guvernul că a transmis cifre false la CEDO: „Un înscris fals nu poate continua să producă efecte”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 oct. 2026, 22:37

Fostul judecător CSM Toni Neacșu susține că datele transmise de Guvernul României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), privind plata restanțelor salariale ale bugetarilor, ar fi eronate și ar fi influențat motivarea unei decizii de respingere a unor cereri depuse de magistrați. Într-o declarație făcută la Realitatea Plus, acesta a cerut autorităților să transmită din proprie inițiativă informațiile pe care le consideră corecte în dosarul încă aflat pe rolul Curții de la Strasbourg și să explice discrepanțele semnalate.

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