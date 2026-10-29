Șoferii STB acuzați că au furat combustibil din autobuze, cercetați sub control judiciar

Zece bărbați vizați într-un dosar de furt de combustibil de la STB au fost plasați sub control judiciar, joi, 29 octombrie, pentru 60 de zile, după ce au fost reținuți în urma unor percheziții desfășurate de polițiștii din Capitală. Ancheta vizează infracțiuni de furt și complicitate la furt, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.
Dosarul vizează o presupusă rețea implicată în sustragerea de combustibil destinat mijloacelor de transport ale Societății de Transport București (STB), prejudiciul urmând să fie stabilit de anchetatori.
Zece persoane, printre care opt șoferi și doi agenți de pază, au fost duse la audieri miercuri, 28 octombrie, într-un dosar privind furtul de carburant din autobuzele unei societăți de transport public din București. Polițiștii au efectuat zece percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Giurgiu, după ce au descoperit indicii privind dispariția unor cantități importante de combustibil.
Potrivit informațiilor din anchetă, furturile ar fi avut loc în timpul nopții, la Autobaza Ferentari, iar agenții de pază ar fi fost implicați în sustragerea motorinei. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.
Opt șoferi și doi paznici, suspectați că au furat motorină din autobuzele STB
Ancheta vizează furturi de carburant care ar fi fost comise în perioada 23 iunie - 30 septembrie 2026, în incinta unei baze de autobuze din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit informațiilor apărute în urma descinderilor, este vorba despre Autobaza Ferentari, unde mai mulți angajați ar fi profitat de programul de noapte pentru a sustrage combustibil din rezervoarele vehiculelor.
În dosar sunt cercetați opt șoferi și doi agenți de pază, suspectați că ar fi acționat împreună. Anchetatorii verifică modul în care carburantul era scos din autobuză, rolul fiecărei persoane implicate și cantitățile care au dispărut în perioada analizată. Deocamdată, valoarea totală a prejudiciului nu a fost comunicată.
Cum ar fi fost furat carburantul. Agenții de pază i-ar fi ajutat pe șoferi
Polițiștii au început verificările pe 27 august 2026, după ce Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată cu privire la sustragerea unor cantități considerabile de combustibil din autobuzele societății. Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în noaptea de 4 august, unul dintre șoferi ar fi fost ajutat de doi agenți de pază să fure carburant din rezervorul unui autobuz. Cei doi paznici se aflau în timpul serviciului și aveau atribuții privind supravegherea obiectivului.
Anchetatorii încearcă să stabilească dacă aceeași metodă a fost folosită și în celelalte furturi investigate, precum și dacă între persoanele cercetate exista o înțelegere pentru sustragerea repetată a combustibilului.