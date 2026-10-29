Șoferii STB acuzați că au furat combustibil din autobuze, cercetați sub control judiciar

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 oct. 2026, 12:14

Zece bărbați vizați într-un dosar de furt de combustibil de la STB au fost plasați sub control judiciar, joi, 29 octombrie, pentru 60 de zile, după ce au fost reținuți în urma unor percheziții desfășurate de polițiștii din Capitală. Ancheta vizează infracțiuni de furt și complicitate la furt, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.

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