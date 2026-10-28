Aproape 3 milioane de morți din cauza încălzirii globale! Experții cer declararea unei urgențe mondiale

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 oct. 2026, 09:13

Schimbările climatice au ajuns să reprezinte o amenințare tot mai mare pentru sănătatea oamenilor. Aproape trei milioane de decese asociate temperaturilor extreme au fost atribuite încălzirii globale provocate de activitatea umană între 2016 și 2023, arată un nou raport internațional.

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