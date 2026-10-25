Alertă de la ANM. Cod galben de ceață densă în mai multe zone din țară, în următoarele ore

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 oct. 2026, 09:16

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică mai multe avertizări nowcasting de Cod galben de ceață, valabile în următoarele ore pentru mai multe zone ale țării, inclusiv pentru București.

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