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„Arta de a fi alături” vine la București pe 30 octombrie. Prevenția cancerului de sân, în centrul discuțiilor

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat24 oct. 2026, 10:33
Actualizat24 oct. 2026, 10:35
SursăRealitatea PLUS

O eșarfă roz poate fi mai mult decât un accesoriu – poate deveni un simbol al speranței, al solidarității și al grijii pentru sănătate. Pe 30 octombrie, evenimentul „Arta de a fi alături”, organizat de actrița Ștefana Samfira, aduce în prim-plan prevenția și depistarea precoce a cancerului de sân, într-o întâlnire dedicată informării, sprijinului și curajului de a vorbi deschis despre sănătatea femeilor.

Grija poartă eșarfă roz în luna octombrie

Medici specialiști, nutriționiști și experți în frumusețe vor vorbi în fața a 160 de persoane despre cum se depășește mai ușor un diagnostic oncologic, iar cuvântul de bază al evenimentului este ,,prevenție''.

Invitații vor putea afla informații esențiale despre sănătate, frumusețe, îngrijire, dar și sprijin moral și emoțional.

Evenimentul va avea loc la Arcub pe 30 octombrie, iar intrarea este gratuită în limita locurilor disponibile.

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