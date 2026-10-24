Advertising
Advertising
ExclusivSanatate· 1 min citire
„Arta de a fi alături” vine la București pe 30 octombrie. Prevenția cancerului de sân, în centrul discuțiilor
Publicat24 oct. 2026, 10:33
Actualizat24 oct. 2026, 10:35
SursăRealitatea PLUS
O eșarfă roz poate fi mai mult decât un accesoriu – poate deveni un simbol al speranței, al solidarității și al grijii pentru sănătate. Pe 30 octombrie, evenimentul „Arta de a fi alături”, organizat de actrița Ștefana Samfira, aduce în prim-plan prevenția și depistarea precoce a cancerului de sân, într-o întâlnire dedicată informării, sprijinului și curajului de a vorbi deschis despre sănătatea femeilor.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News