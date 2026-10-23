Scandal la Permise Neamț: șeful serviciului, acuzat că ar fi luat bani pentru promovarea examenelor auto

Un nou caz de corupție lovește sistemul de obținere a permiselor de conducere din România. Șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Neamț, Lucian-Nicolae Gabur, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune de 50.000 de lei, fiind acuzat de trei infracțiuni de trafic de influență și patru de luare de mită. Potrivit DNA, acesta ar fi primit bani pentru a interveni în favoarea unor candidați la proba practică și pentru a facilita programarea mai rapidă a unor examene.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Bacău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune față de Lucian-Nicolae Gabur, fostul șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, care are gradul profesional de comisar-șef de poliție.
Măsura a fost dispusă pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 23 octombrie 2026. Anterior, pe 22 octombrie, acesta fusese reținut pentru 24 de ore.
Potrivit anchetatorilor, în perioada mai-septembrie 2026, Gabur ar fi primit de la mai multe persoane sume cuprinse între 400 de euro și 3.500 de lei. În schimbul banilor, acesta ar fi promis că își va folosi influența asupra examinatorilor din subordine pentru ca anumiți candidați să fie declarați admiși la proba practică pentru obținerea permisului de conducere.
Anchetatorii susțin că presupusele fapte ar fi vizat intervenții asupra rezultatului examenului auto, astfel încât candidații indicați de persoanele care ofereau banii să promoveze proba practică.
Procurorii DNA investighează și alte presupuse fapte de corupție care ar fi avut loc în cadrul serviciului din Neamț.
Conform probatoriului administrat până în prezent, în perioada aprilie-august 2026, inculpatul ar fi primit de la o persoană sume cuprinse între 200 de lei și 100 de euro pentru programarea cu prioritate a unor candidați la proba practică, într-un termen mai scurt.
Astfel, ancheta vizează atât presupuse intervenții pentru promovarea examenului de conducere, cât și obținerea unor avantaje prin urgentarea programărilor.
În acest dosar, procurorii au reținut trei infracțiuni de trafic de influență și patru infracțiuni de luare de mită. Cercetările continuă, iar anchetatorii au precizat că sunt efectuate acte de urmărire penală și față de alte persoane.
Cauțiune de 50.000 de lei și interdicția de a lucra în cadrul serviciului
Lucian-Nicolae Gabur trebuie să depună până la 30 octombrie 2026 o cauțiune în valoare de 50.000 de lei. Suma urmează să fie consemnată pe numele său, la dispoziția DNA.
Pe durata controlului judiciar, acesta trebuie să respecte mai multe obligații stabilite de procurori. Printre acestea se numără prezentarea la chemările organelor judiciare, interdicția de a părăsi România fără acordul procurorilor și obligația de a nu comunica, direct sau indirect, cu persoanele menționate în ordonanța prin care a fost dispusă măsura.
De asemenea, inculpatul nu are voie să se deplaseze la sediul Serviciului Permise și Înmatriculări Neamț și nici să desfășoare, în calitate de funcționar public, activități legate de obținerea permiselor de conducere sau de înmatricularea vehiculelor.
DNA a atras atenția că încălcarea cu rea-credință a obligațiilor impuse poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.
Percheziții la domiciliul polițistului. Anchetatorii au ridicat 10.500 de euro
În cadrul anchetei, procurorii au efectuat, pe 22 octombrie 2026, o percheziție la domiciliul lui Lucian-Nicolae Gabur.
În urma verificărilor, anchetatorii au identificat suma de 10.500 de euro, care a fost ridicată în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului.
Potrivit DNA, inculpatului i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate împotriva sa, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.
În desfășurarea anchetei, procurorii beneficiază de sprijinul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bacău și al lucrătorilor din cadrul Biroului Operațiuni Speciale Bacău.
Corupția la permise, o problemă cu implicații directe asupra siguranței rutiere
Cazul din Neamț readuce în atenție vulnerabilitățile sistemului de examinare pentru obținerea permisului de conducere. Orice suspiciune privind promovarea examenelor în schimbul unor sume de bani ridică semne de întrebare nu doar în privința integrității instituțiilor, ci și a siguranței participanților la trafic.
Într-un sistem în care proba practică ar trebui să confirme că viitorii șoferi pot conduce în siguranță, eventualele intervenții ilegale pot compromite scopul examinării și încrederea publicului în autorități.
România continuă să se confrunte cu un nivel ridicat al mortalității rutiere în comparație cu alte state europene. În acest context, corectitudinea examenelor pentru obținerea permisului de conducere rămâne esențială, fără ca acuzațiile dintr-un dosar penal să poată fi considerate, înaintea unei hotărâri definitive, drept fapte dovedite.
Ancheta DNA privind Serviciul Permise Neamț este în desfășurare. Punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție a persoanei cercetate.