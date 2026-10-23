Scandal la Permise Neamț: șeful serviciului, acuzat că ar fi luat bani pentru promovarea examenelor auto

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 oct. 2026, 18:58

Un nou caz de corupție lovește sistemul de obținere a permiselor de conducere din România. Șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Neamț, Lucian-Nicolae Gabur, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune de 50.000 de lei, fiind acuzat de trei infracțiuni de trafic de influență și patru de luare de mită. Potrivit DNA, acesta ar fi primit bani pentru a interveni în favoarea unor candidați la proba practică și pentru a facilita programarea mai rapidă a unor examene.

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